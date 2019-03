Sem habilitação, jovem fica ferido após colidir moto em viatura da PM

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para realizar a perícia do acidente | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um pizzaiolo, de 18 anos, ficou ferido após colidir a moto que pilotava contra uma viatura da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O acidente ocorreu no cruzamento da avenida Oscar Borel e rua Santa Vicente de Paula, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme informações do proprietário da motocicleta, a vítima pegou a chave do veículo escondida e saiu trafegando pelas vias do bairro. “Iríamos iniciar o expediente na lanchonete, depois só recebi a informação que ele havia sofrido o acidente”, disse o jovem proprietário, de 19 anos.

O sargento Silva Barata, da 8ª Cicom, que conduzia a viatura no momento do acidente, informou que a vítima pilotava a moto sem capacete e não era habilitada. Segundo o policial, foi feita a sinalização que o carro da polícia faria a manobra para a esquerda para pegar a via secundária. “Fomos surpreendidos pela colisão. O jovem sentia fortes dores na perna e acionamos o Samu”, contou o policial.

A vítima foi encaminhada ao Hospital 28 de Agosto. Não há informações sobre o estado de saúde do jovem.

Devido ao acidente a via ficou congestionada. Agentes do Manaustrans foram acionados para fazer o controle do tráfego de veículos na localidade.

Outra versão

Testemunhas informaram que a viatura da PM não havia respeitado a prioridade do motociclista que seguia na via principal. Conforme relatos de comerciantes da área onde ocorreu o acidente, mais cedo houve outra ocorrência policial na região e gerou tumulto. Devido ao caso, a viatura envolvida na colisão estava realizando patrulhamento em alta velocidade.

“Eles tentaram entrar na rua sem respeitar quem vinha na principal”, disse um empresário, que pediu para não ser identificado.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para realizar a perícia do acidente. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

