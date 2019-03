Mulheres que inspiram: conheça as bombeiras militares que atuam no AM

Manaus - Beleza, força, inspiração. Essas são apenas algumas das qualidades das bombeiras do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), mulheres guerreiras que com muita coragem enfrentam os desafios das mais variadas ocorrências do dia a dia.

O efetivo feminino é de 57 bombeiras militares, com 50 pertencentes ao quadro combatente, sendo a maioria lotada nas funções operacionais e sete do quadro de saúde, que atuam como médicas, dentistas, farmacêuticas e enfermeiras

Cabo do CBMAM, Meirelane Nogueira conta sua chegada inusitada no Corpo de Bombeiros. “É uma longa história, pois nunca imaginei que um dia fosse me tornar bombeiro militar. Antes da corporação, fiz faculdade de geografia pela Universidade Federal do Amazonas, nunca exerci a função de professora de geografia. Trabalhei em autoescola, fui instrutora de direção de veículos de categoria ‘D’. Um dia, lendo um jornal vi que o edital do concurso do Corpo de Bombeiros estava aberto, me inscrevi, fiz a prova e passei", contou.

Quando ela foi chamada, teve destaque junto com mais uma colega e escolhida para o quadro de motoristas das viaturas de combate a incêndio devido a categoria da habilitação. "Hoje dirijo uma Unidade de Resgate e atuo mais nas ocorrências que envolvem o atendimento pré-hospitalar”, contou Meirelane.

Ainda falando da atuação e do relacionamento com os demais colegas da corporação, a Cabo bombeiro militar afirma que atua nas mais diversas áreas.

“Eu me encontrei como profissional. Se me perguntarem qual função eu mais gosto, não sei dizer ao certo. Quando entrei no CBMAM, tratei logo de fazer o Curso Operacional de Incêndio (COI), uma das especializações mais importantes para os militares que trabalham no combate a incêndio, por nos preparar para ocorrências de fogo confinado. Além dessa, fiz também um estágio de salvamento veicular e curso de APH".

A única coisa que a incomodava um pouco no início da carreira era quando ela e mais outra bombeiro iam em uma ocorrência e perguntavam: ‘Só vieram vocês duas? Não veio nenhum homem?’. "Quanto ao relacionamento com os colegas, somos tratadas com respeito. A questão de provar a alguém meu valor, provo para mim mesma superando meus próprios desafios assim como outras colegas da corporação.”, revela Nogueira.

Conselho

Meirelane aconselha as meninas que sonham com a profissão de bombeiro militar. “Estudo, determinação, foco, disciplina e muito amor ao próximo, porque ser bombeiro é servir a sociedade. Nunca aceite que você não é capaz, seja organizada, trace sua meta e corra atrás” incentiva a bombeira.

Ocorrências difíceis

Há seis anos na corporação, a Cabo BM Kaiena Bonnet, relata que uma de suas ocorrências mais difíceis foi um incêndio envolvendo crianças. “Foi há alguns anos, no bairro Santa Etelvina, onde uma casa de madeira pegou fogo, duas crianças morreram, uma de quatro anos e outra de seis. Só recebemos uma ligação para essa ocorrência, a guarnição em que eu estava, voltava de uma outra ocorrência de incêndio em vegetação. Fomos direto para lá, as chamas eram muito altas e não havia mais nada a fazer, as crianças já haviam falecido. Foi uma sensação muito estranha, difícil de descrever. Comparando com o incêndio no Educandos, a ocorrência foi bem cansativa, mas ver os pais das crianças no incêndio do Santa Etelvina com um semblante desesperador, marcou minha memória”, relembra Kaiena.

Papel da mulher nos bombeiros

Para o Comandante Geral do CBMAM, Danízio Valente, a mulher tem fundamental importância no trabalho dos bombeiros. “A mulher tem uma visão diferente do homem, ela ver detalhes, inúmeras maneiras de resolver um problema. Muitas vezes mais sensível no trato com as vítimas, para acalmar e dar confiança em meio ao caos. Nossas bombeiras atuam mais na parte operacional e social do que no administrativo.

Quadro de Saúde

Com um ano de atuação no CBMAM, a 2º Tenente BM e pediatra, Larissa Damasceno, explica sua inserção no meio militar. “Realmente é um universo bem diferenciado, primeiro porque trabalhei em ambiente hospitalar mais do que no ambulatorial. Aqui no Corpo de Bombeiros, sou uma médica ambulatorial. O grande diferencial desses ambientes é que existe sim uma hierarquia e um padrão de respeito que é um pouco mais frequente do que no mundo civil. Apesar de existir certas questões difíceis no militarismo, eu me sinto mais respeitada aqui, tanto como mulher quanto como profissional e mesmo sendo uma militar moderna e recém chegada, sinto um cuidado por parte dos colegas mais antigos. Em 12 de janeiro, completei um ano na Corporação e já adquiri experiências muito positivas no Corpo de Bombeiros”, conta a oficial médica Larissa Damasceno.

*Com informações da assessoria.

