Histórias de amazonenses que venceram o câncer de mama sem perder a fé

Manaus - A mastectomia é a retirada total ou parcial da mama. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), em 70% dos casos de câncer de mama diagnosticados no país, a mulher passa por uma mastectomia (remoção total da mama). Em 2018, 174 mulheres morreram vítimas desse problema no Amazonas, apontou a Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos casos novos a cada ano. No Brasil, esse percentual é de 29%.



Porém existem guerreiras que superaram o câncer e relatam como foi o processo de tratamento e superação da doença. Elas contam que o apoio da família e dos amigos, fé e confiança de dias melhores são os principais conselhos deixados por quem já superou o fantasma da doença.

Oriona Ferreira, de 65 anos, presidente do Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma) | Foto: Marcely Gomes

Exemplo de mulher guerreira é a aposentada Maria Souza, de 72 anos. Ela perdeu totalmente a mama, mas nunca deixou abalar sua autoestima. Considerada como animada e peralta, este é o terceiro ano em que ela desfila no Carnaval pela Grande Família.

“Este ano, quando fui desfilar, eu estava com dores, então tomei remédio e desfilei. Eu dancei bastante, arrasei e, quando acabou, eu ainda queria dançar mais”, disse Souza.

Maria conta que no início do tratamento a retirada da mama afetou seu emocional, inclusive perdeu namorados por conta de ter só um lado do seio. “Muitas vezes eu me olhei no espelho e chorei muito. Quando eu conhecia homens e falava que era mastectomizada, eles falavam que não queriam mais”, afirma.

Juntas, elas enfrentaram o câncer | Foto: Marcely Gomes

Ela destaca que não quer reconstruir os seios, pois aceitou do jeito que está. “Eu, quando saio, passo batom e blush. Sou muito peralta, não tenho vergonha de nada e sou muito linda. Fui várias vezes para curtir o boi em Parintins fazendo o tratamento”, disse.

Sejam fortes

Maria dá um conselho para outras mulheres: “Sejam fortes. Não vale a pena investir em homem que não se interessa em você do jeito que é. Não tenha vergonha de nada. Lute pela vida. Não se importe com o que as pessoas vão dizer de você, o importante é viver”, afirma Souza.

Outra guerreira é a Joana Masulo, de 63 anos, presidente do Centro Integrado Amigas da Mama (Cieam). Com 23 anos, ela se considera curada do câncer de mama. Joana destaca que na época que teve a doença não tinha a tecnologia e o suporte que as mulheres têm hoje.

A vida de mulheres após a mastectomia | Foto: Erica Melo

“É um susto tão grande. Eu era profissional de educação física. Eu tinha que ter uma saúde plena. Na educação física quando a mente é sã o corpo também é. Antes eu não tinha suporte psicológico. Hoje temos a Fundação Cecon e grupos de apoio. Antes as pessoas tinham vergonha. Eu fui uma das primeiras pessoas a ir na TV para declarar que estava com câncer de mama“, conta.



Superação

Oriona Ferreira, de 65 anos, presidente do Grupo de Apoio às Mulheres Mastectomizadas da Amazônia (Gamma), é exemplo de superação, força de vontade e luta pelas dores das outras mulheres. “Perdi um lado dos seios, mas não perdi a força de viver e a vontade de ajudar o próximo”.



Oriona ajuda outras mulheres através da Gamma. As ações são realizadas em escolas, ruas, feiras e através dos meios de comunicação. De acordo com ela, o grupo tem um banco de prótese artesanal que é distribuída a mulheres que passam pela mastectomização. As próteses são confeccionadas pela própria presidente da Gamma.

Este é o terceiro ano que Maria se Souza, 72 anos, desfila no Carnaval pela Grande Família. | Foto: Arquivo Pessoal

“Essas mulheres ficam muito tristes. Eu já passei por isso, então tive a ideia de fazer as próteses com material artesanal que eu mesmo faço”.

O conselho que Oriona dá é: “não desista. Pode ser muito difícil, mas tente de tudo, desde a medicina alternativa até o mais pesado dos tratamentos. O que der, porque não é só por filho, por marido, é por você, para você se dar outra chance. Deus te deu uma chance porque alguma coisa tem lá na frente. Ele quer que você veja a vida por outro ângulo".

Câncer de mana

xemplo de mulher guerreira é a Maria Souza, de 72 anos | Foto: Marcely Gomes

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor.

Há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a característica próprias de cada tumor.



