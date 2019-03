Relatos: mulheres do Amazonas mostram exemplos de superação

Manaus - No Dia da Mulher, conheça a história de amazonenses que, com muita perseverança, lições de solidariedade e, acima de tudo, coragem, venceram preconceitos, superaram problemas e tornaram-se exemplos.

Esta sexta-feira (8), é um dia atípico para a aposentada Raimunda Mota. Além do dia em homenagem à mulher, ela também comemora o aniversário de 91 anos. Na comemoração em dobro, ela destaca a vida marcada pela história de superação e amor pela família.

A história da amazonense é um exemplo de como é possível fazer das adversidades verdadeiras oportunidades de crescimento. Na vida, Raimunda sempre teve muitas perdas e dramas, mas sempre guerreira hoje relembra lições valiosas para outras mulheres.

Raimunda Pereira nasceu em 8 de março de 1928 no seringal Cubiu, em Itamarati (município distante 983 quilômetros da capital), sendo pertencente a uma família de pais seringueiros de origem do Ceará.



A amazonense nunca teve uma vida fácil. Aos sete anos de idade viu os pais se separaram. Em uma madrugada, sua mãe escolheu apenas dois do oito filhos para construir uma nova família - e Raimunda não estava entre as escolhidas.

O pai, seringueiro, trabalhava muito, enquanto Raimunda era maltratada cruelmente por outras crianças. Decidido a dar uma vida melhor para os filhos, o seringueiro recebeu uma proposta de entregar os filhos para a família Batista cuidar. Indeciso e triste ao mesmo tempo, o homem decidiu aceitar.

Raimunda passou a viver longe do pai e da mãe. Casou-se aos 16 anos e aos 20 ficou viúva, enfrentando o luto dobrado, pois dias antes havia perdido o pai em um acidente de trabalho. Nessa época, além de ter um filho de dois anos, também estava grávida.

A vida de luto chegou aos ouvidos de um dos irmãos de Raimunda, de nome Otávio, que trabalhava no regatão - embarcação para venda de mercadorias em comunidades do interior do estado - e descobriu onde a mãe estava, promovendo o reencontro das duas, após 13 anos de separação. O momento, segundo Raimunda, foi de muita emoção. Mais tarde, Otávio recebeu uma proposta de trabalho em Manaus e Raimunda o acompanhou.

Em busca de melhorias

Na capital, o sofrimento de Raimunda não acabou. Com dois filhos para sustentar, ela ficou muito doente e passou fome. Sem conhecer ninguém, longe dos parentes, tímida, sem marido, foi morar de aluguel.

“Eu passei dias acamada, uma febre e um frio que não acabavam mais. Queria poder fazer algo para alimentar meus filhos, mas estava sem forças e não havia ninguém para me ajudar. O meu irmão havia recebido uma proposta de emprego em outro município e eu estava só”, lembra ela.

Apesar de todo o sofrimento e fome, Raimunda tinha algo que lhe sustentava em pé, pois a fé em Deus mostrava que os dias fome e de tristeza estavam acabando, convicta de que o amanhã seria melhor.

Uma luz no fim do túnel

“Ouvi uma voz, que não sei explicar de quem era, que me avisou que no Centro de Manaus estaria um americano ofertando vagas de empregos. Fui até lá, mesmo com muita febre e dor, hesitando em deixar meus filhos sozinhos em casa”, conta a aposentada.

No local, a mulher conta que vozes de desestímulo e afronta vinham de outras mulheres que também estavam em busca de emprego. Zombavam de sua aparência física: magra e frágil. Mesmo assim, Raimunda Mota permaneceu na fila e foi aprovada para o cargo.

Segundo casamento

Raimunda trabalhou por vários anos na primeira turma de limpeza pública da Prefeitura de Manaus. Encontrou Manuel, homem trabalhador, sério e elegante que soube da boa fama de Raimunda: mulher trabalhadora, que vivia para sustentar os dois filhos. Isso chamou a atenção dele. Logo, ambos se conheceram, tornaram-se amigos e casaram.

Juntos, batalhavam para dar o melhor para os filhos e construíram o que ficou conhecida como “a casa mais linda e bem elogiada na Beira Mar de São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus”.

Depois, moraram em outros bairros como: Centro, na Zona Sul, e Santo Antônio, também na Zona Oeste. O casamento gerou 16 filhos mas apenas 12 sobreviveram, além dos dois que Raimunda já tinha do primeiro casamento. Mas o coração da aposentada nunca via obstáculos e limitações. Algumas mães na década de 80 abandonavam seus filhos ou os filhos ficavam órfãos. Com isso, Raimunda sempre com o coração piedoso acolhia todos. No total foram oito filhos “do coração”.

Raimunda trabalhou por vários anos na primeira turma de limpeza pública da prefeitura de Manaus | Foto: Arquivo Pessoal

Saúde debilitada

Os anos se passavam e os momentos tristes e as frustrações na vida de Raimunda não sessaram. Aos 56 anos de idade, a rainha perde novamente o esposo. Mesmo com 18 filhos para cuidar, Raimunda não se abalou, permaneceu firme e constante. Com isso, terminou de criar todos os filhos. Entretanto, com a chegada da idade vieram algumas doenças e isso não foi fácil para ela, que hoje vive com diabetes, colesterol e hipertensão.



Aos 70 anos de idade, Raimunda desenvolveu uma enfermidade muito grave nos pés gerando sofrimento e dor. Os médicos lhe desenganaram afirmando que ela teria que amputar a perna e, mesmo assim, seria uma cirurgia em que poderia levá-la a morte.

Entretanto, Raimunda persistiu acreditando que o amanhã seria melhor e que ela sobreviveria. Com 84 anos, teve uma das pernas amputadas e passou a ser cadeirante. Porém, mesmo de cadeira de rodas, ela nunca teve o seu emocional abalado e sempre se manteve forte e persistente.

A aposentada conta que fez fisioterapia em busca de andar e hoje, aos 91 anos, mostra para todos que não é uma cadeira de rodas, nem as perdas de entes queridos, nem fome ou doenças que derrubam uma mulher, pois a determinação, a força e a fé sempre existirão dentro dela.

“Acredite em Deus sobre todas as coisas e nunca desista. Foi apenas nisso que foquei. Cuidei de todos os filhos, perdi filhos, maridos, pais, irmãos, a perna, mas não perdi a fé em Deus”, enfatiza a guerreira.

Amor passado de mãe para filha

Jane costura roupas desde os 16 anos e com a profissão criou os 4 filhos sozinha | Foto: Arquivo Pessoal

Outra batalhadora é a Jane Goreth Ferreira, de 57 anos, que ganha a vida com costuras desde os 16 anos. Com a profissão, ela conta que criou quatro filhos sozinha e hoje cuida da mãe, que sofre de alzheimer.

“Eu aprendi a costurar sozinha. Minha mãe era costureira e eu a observava costurar. Com 16 anos eu fui trabalhar num ateliê de roupas no Centro de Manaus como vendedora. Observava aquelas mulheres costurando e certo dia resolvi pegar um tecido e fazer um vestido. Todas elas gostaram, então deixei de vender e passei a costurar”, revela Goreth.



Seu sustento ainda vem da costura e por muitos anos costurou várias roupas, montou um negócio próprio na residência, onde até hoje costura. Mas Jane teve várias barreiras na vida. Quando a mãe foi diagnosticada com Alzheimer, ela foi a única filha que resolveu cuidar. Emocionada ela conta que é muito difícil, mas destaca que Deus é a sua força.

“Minha mãe há 17 anos sofre com essa doença e há quatro anos está acamada. É triste ver que meus irmãos nunca quiseram ajudar. Eu pensei em até desistir da costura, mas Deus e os irmãos da igreja me ajudaram a não desistir da vida”.

