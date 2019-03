Bairro Mundo Novo recebe mutirão de serviços de drenagem e tapa-buraco

A Seminf implantou aproximadamente 70 metros de drenagem profunda | Foto: Divulgação

Manaus - A Comunidade Mundo Novo, bairro Cidade Nova, zona Norte, segue no cronograma de serviços de infraestrutura daPrefeitura de Manaus. Nesta sexta-feira (8), o prefeito Arthur Virgílio Neto vistoriou mais uma etapa da implantação da rede de drenagem profunda, além do trabalho de tapa-buracos que deve contemplar mais de 40 ruas.

Na rua 17, por onde passa um igarapé que ameaçava a estrutura de algumas residências, servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) implantam aproximadamente 70 metros de drenagem profunda, que vai melhorar a passagem de água pelo local evitando que acumule e volte a inundar as casas.

“Canalizamos o igarapé, fizemos a drenagem e já melhorou, como me disse o Samuel, proprietário da casa que fica bem à frente do igarapé. Vamos fazer a continuação da drenagem retirando uma obra irregular que o morador já concordou para poder dar passagem à água e, com esses 70 metros de drenagem, vamos acabar com o problema que aterrorizava as vidas das pessoas, que eram as constantes alagações”, afirmou o prefeito.

Para quem mora perto do igarapé, a obra é de extrema importância e mesmo ainda não estando pronta já apresenta melhorias aos moradores. “A obra já é de grande utilidade. É um benefício muito bom e espero que melhore mais e continue com um serviço transparente que vai servir para mim e para todos os vizinhos que moram aqui na comunidade”, destacou o motorista Samuel Lima.

Além da drenagem, a prefeitura realiza na comunidade constantes serviços de tapa-buracos.

“Pretendemos, se tudo der certo, concluir as seis ruas do cronograma deste final de semana e as outras seis que ainda restam concluirmos até a próxima semana para passarmos os trabalhos para outra comunidade, que deve receber o mutirão de obras da Prefeitura de Manaus já no próximo fim de semana”, contou o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, informando que a próxima comunidade a receber o mutirão é a comunidade Boas Novas.

Moradora da comunidade Mundo Novo, Márcia dos Santos, agradeceu ao prefeito e lembrou que as ruas estavam difíceis de trafegar. “O prefeito sempre nos atendeu, fomos abençoados com 42 ruas e os igarapés, estamos pulando de alegria porque a prefeitura nunca disse um não para nossa comunidade. Aqui estava um caos e depois que a prefeitura entrou aqui com os serviços melhorou muito e vai continuar melhorando”, concluiu.

