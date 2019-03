Mulheres do AM unem-se em coletivos na luta por respeito e igualdade

Coletivo Rosa Zumbi, em Manaus (AM), foi fundado em 2015 | Foto: Divulgação





Manaus - Contribuir para a emancipação feminina, promover e defender os direitos das mulheres e lutar pelo fim da violência de gênero contra a mulher, seja em virtude da sua orientação sexual, identidade de gênero ou apenas pelo fato de ser mulher. Essas são algumas das questões mais importantes levantadas pela bandeira feminista com o objetivo de trazer informação, conhecimento e equilíbrio a uma sociedade ainda tão condicionada a ideologias machistas.

No Amazonas, a luta pelos direitos iguais, travada pelas mulheres, vem tomando corpo na forma dos coletivos feministas criados para promover espaço de fala entre quem já despertou para a necessidade e importância da discussão sobre o feminismo – termo usado para definir quem atua pelas desconstruções de padrões sociais que, de alguma forma, inferiorizem as mulheres.

Passando pela conquista do direito ao uso da calça jeans até a obtenção de seus espaços na política. Historicamente o progresso social das mulheres sempre foi sinônimo de resistência. Em Manaus, a diversidade de pautas que o tema traz reflete a fundação de grupos militantes da causa.

Coletivo Rosa Zumbi

Foi buscando espaço e igualdade dentro do cenário político que Michelle Andrews, partidária do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), decidiu criar o coletivo Rosa Zumbi. Além dela, mais três amigos também encabeçam o projeto que foi fundado em 2015 pelo grupo que, além do feminismo, também milita pelo direito dos negros, LGBTs e professores.

“Nossas pautas são identitárias, são temas vividos por nós no dia a dia. A nossa missão é promover políticas públicas mais segmentadas para mulheres da região amazônica. Entender como se dá a sua vida e respeito com a terra são fundamentais para termos um país mais justo para as mulheres de cada região do Brasil”, explica Michelle.

Michelle Andrews. Feminista, partidária do Psol e fundadora do Coletivo Rosa Zumbi | Foto: Divulgação





O grupo fortalece as ações em Manaus com atuações na formação política e através de cursos, eventos, encontros e rodas de conversas. Ainda segundo Michelle, o Rosa Zumbi surgiu após o envolvimento dela com a política

“Paridade de gênero não existe na política institucional. São poucos os partidos que impulsionam as mulheres, por isso criamos o Rosa Zumbi, para que dentro do partido a gente pudesse falar mais de feminismos, negritude e direitos humanos”, conta ela.

Grupo de Apoio de Mulheres Jovens (Gamj)

As redes sociais são ferramentas de força no exercício de conscientização sobre a causa. Foi no Facebook que, no ano de 2017, uma publicação que denunciava uma agressão sofrida por uma jovem amazonense sensibilizou outras jovens que se sentiram confortáveis em compartilhar situações semelhantes. As mulheres decidiram se unir e mostrar umas para as outras que não estavam sozinhas nessa luta.

“Após um tempo de grupo, algumas de nós compreendemos que mulheres não devem competir entre si e dessa inquietação, com o apoio da Michelle Andrews do Coletivo Difusão e Rosa Zumbi, o Grupo de Apoio de Mulheres Jovens (Gamj) nasceu em julho de 2017 comigo, (Marcella Ladislau), Ayla Viana, Adriane Uchôa, Samantha Neves e Narhuna Melo”, conta Marcella, uma das fundadoras do grupo.

Adriane Uchôa, Ayla Viana, Marcella Ladislau, Ythana Isis e a Mariah Brandt foram juntas o Gamj | Foto: Divulgação





Ela explica que o objetivo fundamental do coletivo é salvar a vida de mulheres, de maneira interseccional na cidade de Manaus. O Gamj atua a partir de rodas de conversas, debates, exibição de documentários, capacitações e oficinas.

“Vamos nos disponibilizar no que diz respeito a tentativas de infiltrar nas escolas e universidades (com ênfase nas regiões periféricas) momentos de reflexão, de conexões, criação e produção de narrativas que conversem entre as comunidades. O intuito é criar espaços mais justos, igualitários e seguros para as mulheres”, destaca Marcella Ladislau.

O exercício de autoidentificação, enquanto mulher, e todas as suas particularidades são entre as integrantes do Gamj. Questionadas sobre as dificuldades que especificamente a mulher amazonense ainda enfrenta, Ythana Isis, uma das associadas ao coletivo, diz:

“Vejo que a auto identificação na Amazônia é difícil, por conta da miscigenação entre os indígenas, negros e brancos. Isso reflete na aceitação/autoestima das mulheres na região. O grande misticismo que rodeia a Amazônia é também ferramenta para encobrir pedofilia ou aliciar mulheres para prostituição. O Amazonas é muito machista, principalmente no interior, onde as mulheres são privadas de vários direitos básicos. Boa parte delas está incluída em estatísticas de violência doméstica, gravidez precoce, falta de estudo, abandono paternal e por aí vai...”, ressalta Ythana.

Instituto Mana

Criado em janeiro de 2017, o Instituto Mana surgiu da união de forças de três amigas advogadas. Naturais de Manaus, Anne Paiva, Keila Martins e Nayana Góes explicam que compartilhavam juntas o interesse de contribuir para a causa feminina. Uma luta pelo fim das diferentes formas de violência contra a mulher.

A ideia de dar vida ao coletivo surgiu enquanto as amigas ministravam palestras em combate ao bullying e divulgação de imagens íntimas em escolas do ensino fundamental e médio. O exercício com os jovens fez o desenvolvimento do projeto se tornar ainda mais efetivo. Elas revelam que os assuntos discutidos nas oficinas sempre traziam à tona histórias de meninas maltratadas pela sociedade.

As amigas são advogadas e decidiram juntas conscientizar as mulheres sobre seus direitos | Foto: Divulgação





​“Realizamos orientação e aconselhamento para mulheres e trans vítimas de violência de gênero, informando-as sobre seus direitos, medidas cabíveis para reparar a violação que sofreram e serviços de apoio disponíveis na sua localidade”, conta o trio.

Para cumprir essa tarefa, a equipe de advogadas atua com pelo menos três linhas de ações de comunicação estratégicas. O primeiro é o "Empoderamento feminino": projetos focados em promover a conscientização, fortalecimento e autonomia femininas através da disseminação das ideias feministas e de informações sobre os direitos das mulheres.

A segunda forma de atuar é por meio da "Educação para a tolerância": realização de projetos educacionais e culturais para conscientização da sociedade e de agentes públicos para tolerância e respeito dos direitos das mulheres e para as questões de gênero e sexualidade.

Já o terceiro tópico é o "Ativismo Social": intervenções urbanas com o intuito de chamar atenção para as questões de gênero, sexualidade, direitos das mulheres e ações voltadas para a proposição de soluções concretas para problemas da vida real.

Roda de conversa do Instituto Mana | Foto: Divulgação





Atualmente, a página do grupo no Facebook já soma quase 10 mil curtidas, e a grande demanda de informações acabou dando vida ao site do instituto.

“Temos um grupo querendo participar do aconselhamento, que conta com psicólogos e assistentes sociais, mas ainda estamos selecionando as pessoas. Quem quiser participar do Instituto pode nos procurar pelas redes sociais e falar o que pode fazer para beneficiar o projeto”, afirmou Keila.

Keila acrescenta ainda que o nome da organização foi escolhido após as três chegarem em um acordo comum.

“Pensamos em nomes que tivessem relação com a nossa região. Depois de descartar algumas opções, chegamos no Mana, que mostra o nosso vínculo com as mulheres através de um termo que é muito forte no vocabulário nortista, principalmente entre as mulheres que se querem bem”, finalizou.

Pauta e edição: Bruna Souza

