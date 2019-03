Mulheres se reúnem em passeata e pedem fim do feminicídio em Manaus

Manaus - O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (08), foi marcado por uma passeata em Manaus. Mais de mil pessoas, a maioria mulheres, de todas as idades percorreram as principais vias do Centro da capital amazonense e pediram o fim do feminicídio e a luta por direitos iguais. O ato reuniu dezenas de movimento sociais, familiares e amigos de mulheres que foram vítimas de violência.



"Muitas mulheres morrem no Amazonas e nada acontece. Só existe esse tipo de violência porque a impunidade ainda predomina", declarou Antônia Assunção da Silva, mãe da policial militar Deusiane Pinheiro, assassinada com um tiro na cabeça em 2015 , dentro nas dependências da Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental, onde ela trabalhava.

familiares e amigos de mulheres que foram vítimas de violência em Manaus | Foto: Marcely Gomes

A mãe da vítima ainda relatou que após quase quatro anos do caso, ela ainda sofre com ameaças na porta de sua residência. "Espero por justiça há muito tempo e o principal suspeito ainda está solto. Sem contar que ele manda rondar a minha casa. Quase todos os dias um carro para e fica cerca de 15 minutos em frente da minha moradia", disse a mulher.

O cabo da Polícia Militar (PM) Elson dos Santos Brito e os colegas de farda, cabos Jairo Oliveira Gomes, Cosme Moura Souza, Narcízio Guimarães Neto e o soldado Júlio Henrique da Silva Gama, foram denunciados, em julho de 2017, pelo Ministério Público Estadual do Amazonas (MPE-AM), por serem suspeitos do assassinato da soldado.



O ato foi organizado pelo "Movimento 8M", que surgiu na Espanha como uma expressão que unifica as mulheres no mundo. Segundo Marklize Santos, uma das coordenadoras do movimento, em Manaus são agregados feministas e não feministas, partidos, pessoas sem partidos, ativistas independentes e entidades que se unem por uma só causa.

A passeata durou cerca de duas horas, os manifestantes saíram da Praça da Saudade | Foto: Marcely Gomes

"No total ,15 mulheres morrem no Brasil. Essa luta é para pedir um basta, pois após a criação da lei do feminicídio temos o número real de mulheres mortas, e no nosso Estado o resultado é alarmante. Sobre a retirada de direitos estamos falando das reformas trabalhista e da previdência que as mulheres perdem. A demora na aposentadoria e da obrigação de gestantes em trabalhos em locais insalubres. Queremos um basta", enfatizou a organizadora.

A passeata durou cerca de duas horas. Os manifestantes saíram da Praça da Saudade e percorreram as avenidas Epaminondas, Sete de Setembro e Eduardo Ribeiro. Agentes do Manaustrans acompanharam o ato e controlaram o tráfego de veículos na região.

Por volta das 18h, o público se concentrou na Praça do Congresso, para acompanhar apresentações artísticas e culturais. A programação deve se encerrar às 21h.

