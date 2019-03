Vídeo: grave acidente na AM-010 deixa duas pessoas feridas

Motoristas registram imagens do acidente | Autor: Divulgação

Manaus - Um acidente envolvendo pelo menos três carros na rodovia AM-010, que liga Manaus a Rio Preto da Eva, deixou duas pessoas feridas. O fato aconteceu, por volta das 10h da manhã deste sábado, nas proximidades do Clube Amazonense de Tiro Esportivo. Um dos carros capotou, mas não houve registro de vítimas fatais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), duas pessoas ficaram feridas, mas a própria pessoas que solicitou apoio dos bombeiros pelo 193, ligou novamente para a corporação avisando que o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) já havia socorrido as vítimas, e a viatura voltou para o quartel.

O acidente ocorreu próximo ao Clube Amazonense de Tiro Esportivo na rodovia | Foto: Divulgação

O vereador Fred Mota (PR), que passava pelo local, flagrou a cena logo após o acidente e conseguiu registrar imagens. O trânsito ficou prejudicado nos dois sentidos da rodovia. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas do acidente.



Leia mais:

Sem habilitação jovem fica ferido após colidir moto em viatura da PM

Número de condutores dirigindo embriagados cresce 150 no carnaval