Bombeiros fazem buscas por soldador desaparecido no Rio Negro

Manaus - A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) iniciou as buscas, na manhã deste sábado (9), pelo soldador Marcos Batista Cante, de 33 anos. O soldador desapareceu no Rio Negro por volta das 15h da última sexta-feira (8), nas proximidades do estaleiro Bons Amigos, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.



Segundo os colegas de trabalho, em depoimento para o Corpo de Bombeiros, Marcos foi visto pela última vez indo molhar uma peça de aço no rio. Os bombeiros foram acionados às 9h deste sábado.

Avaliando o cenário onde a vítima desapareceu, a equipe detectou que se trata de um local bastante afastado da margem, e de uma profundidade de 27 a 30 metros.

Os bombeiros fizeram uma busca superficial descendo o Rio Negro até o Porto do Chibatão. Neste tarde, dentro das possibilidades, a equipe irá fazer buscas submersas.

