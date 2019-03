Animais são abandonados pelos donos em hotel de cachorro, em Manaus

Manaus - Das histórias de cortar o coração: dois cachorros foram abandonados pelos donos no hotel Creche Bom Para Cachorro, localizado na rua 9, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. Um é o Zeus, da raça pitbull, e o outro é o vira-lata Fly.

De acordo com a proprietária do Hotel, Karoline Monteiro, cada um tem uma história diferente de como chegou ao hotel. O Zeus, por exemplo, a dona ligou para o hotel no início de 2018 querendo hospedar o animal, mas ele não foi aceito pela política do hotel, que não hospeda animais doentes. Depois, entre setembro a outubro, o esposo da mulher ligou solicitando uns serviços e disse que estava viajando.

“O dono ligou para realizar o serviço de pet sitter, porém no dia que ligou o serviço que foi pedido foi para buscar o animal no apartamento, levar o animal para tomar banho e fazer exames. No retorno para apartamento fomos barrados, após isso ele ficou internado na clínica por 5 dias. Após a alta médica entramos em contato com o dono do animal e o mesmo nós pediu para modificarmos o serviço de pet sitter para hospedagem do animal mensal no hotel e alegou estar dirigindo e que no mesmo dia faria a transferência dos valores dos serviços”, contou.

Karoline conta que a transferência não foi feita e o animal se encontra aqui a quase 3 meses, os donos não respondem as mensagens desde fevereiro.

“A partir desse momento não conseguimos mais comunicação com ele. Inclusive, ele nos bloqueou no WhatsApp. Lembramos da esposa que tinha ligado há ano antes. Ela respondeu por WhatsApp, mas disse que eles estavam doentes e se gostássemos mesmo de animais era para aguentar mais um pouco”, relata Monteiro.

Nesse tempo de espera, o Zeus está indo para o terceiro mês de abandono no hotel. Os donos deixaram uma dívida de R$ 8 mil, incluindo despesas de hospedagem e de produtos.

Nesse período, o Zeus foi diagnosticado com a doença do carrapato e com um possível câncer. Entretanto, será preciso realizar mais exames para ter certeza da doença e fazer o tratamento.

Fly

Outro cachorro abandonado no hotel é o Fly. Karoline Monteiro conta que o dono do animal precisou viajar e o deixou no hotel para a equipe levá-lo no dia seguinte para o aeroporto. Porém, no dia marcado o dono disse que o animal não ia mais viajar naquela data.

Nesse tempo de espera, Fly está no quinto mês na clínica, os donos contam não ter condições financeiras para arcarem com as dívidas. O débito dos donos é de R$ 1,1 mil, incluindo hospedagem e ração.

“Quando o colocamos para adoção, o dono ligou e disse que queria o animal de volta, mas até agora não veio pegá-lo. Ele alegou que estava com dificuldades financeiras", explicou

Karoline registrou o abandono na Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) e está respaldada para fazer as adoções dos dois animais. Os donos irão responder pelos os crimes de abandono.

