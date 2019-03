Miss Amazonas fica entre as 10 mulheres mais lindas do Brasil

Manaus - Na noite deste sábado (9), a Miss Amazonas Lorena Alencar ficou entre as 10 candidatas à Miss Brasil Be Emotion. O evento que enaltece a pluralidade e a beleza das mulheres brasileiras foi realizado no centro de exposições São Paulo Expo.

A eleição da Miss Brasil 2019 mexeu com a ansiedade das finalistas que disputavam a coroa pelo título de mulher mais bela do país. Formada em Direito, Lorena Alencar, de 26 anos, disse que sonha em ser delegada Federal - um desejo inspirado no pai. Durante o vídeo, ela se emocionou ao citá-lo.

Com mensagens de empoderamento feminino, quatro vencedoras do Miss Brasil se juntaram ao ator Cássio Reis na apresentação da final da edição 2019 do concurso. O ponto alto do concurso aconteceu no penúltimo bloco quando as quatro ex-misses Brasil, incluindo a amazonense Mayra Dias, subiram ao palco do concurso e falaram sobre o feminicídio no país. Com blusas pretas, as demais candidatas estampavam a mensagem "Lute como uma miss".

Lorena Alencar foi bem e ficou entre as mais belas do país, mas não conseguiu participar do penúltimo bloco do concurso Miss Brasil 2019, que contou com perguntas aleatórias. O top 5 foi formado pelas misses Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio Grande do Norte.

Aclamadas desde o início do concurso, o anúncio das três finalistas não foi uma surpresa. Miss Ceará, Miss Minas Gerais e Miss São Paulo foram escolhidas e viram de perto o último desfile de Mayra Dias, que se emocionou bastante antes de passar a faixa.