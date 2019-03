Sem informação, direitos de idosos ainda são desrespeitados no AM

Manaus - A vida toda dedicada ao trabalho deveria garantir um futuro digno e estável aos idosos brasileiros. O artigo 2° da lei federal Nº 10.741 de 1° de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, diz que o idoso goza de todos os direitos da pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei. Além disso, ela assegura todas as oportunidades e facilidades "para preservação de saúde física, mental e o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade".

No entanto, a realidade é outra. Mesmo com a lei garantindo os direitos integrais em todos os sentidos, muitos idosos em Manaus ainda desconhecem quais sejam os seus direitos. Em vários ramos da sociedade, tais direitos são desrespeitados, seja no fato de ceder o lugar para um idoso na fila, seja nos maus-tratos físicos e psicológicos.

A luta pelos direitos dos idosos, ou a falta dela, acaba sendo negligenciada, e isso, talvez, se deva a uma falta de cultura e educação não apenas dos próprios idosos, mas dos donos de estabelecimentos, na visão da funcionária pública aposentada Sônia Reis, de 68 anos.

"Muitas vezes os idosos não querem se indispor com as pessoas. Já cheguei a muitos lugares que tem filas e só tem um funcionário para atender. Aí se você entra nos locais da frente, por ser idoso e ter a preferência, muitas pessoas te olham feio, e por isso, os idosos preferem não se indispor. Eu penso que isso é uma falta de respeito geral, principalmente de patrões, que não colocam um funcionário exclusivo para atender os idosos", conta.

A servidora aposentada ainda afirma que um dos direitos que mais são negados aos idosos, por conta da grande dificuldade, são os das passagens intermunicipais. "Quando o idoso vai comprar uma passagem intermunicipal, que tem direito, eles colocam uma série de dificuldades que não dá pra seguir", afirma ela.



Leis

A lei que dona Sônia fala é a lei estadual Nº 4.463, de 26 de abril de 2017. Ela estabelece que em cada ônibus intermunicipal, sejam disponibilizadas duas vagas gratuitas para os idosos. Em caso de o número de idosos excederem as vagas gratuitas, cada idoso tem direito a desconto de 50% no valor da passagem. A multa para o descumprimento da lei é de R$ 3.940,00, e em caso de reincidência, o dobro do valor.

Outra lei que beneficia os idosos é a lei municipal Nº 2.241, de 4 de setembro de 2017, que regulamenta a disponibilização de guichês ou unidades de atendimento exclusivas para os idosos. O descumprimento da lei acarretaria em pagamento de multa no valor de 300 Unidades Fiscais do Município (UFMs).

Já na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), está em discussão a isenção da cobrança de estacionamento a condutores não apenas idosos, mas também de pessoas com deficiência física e pessoas com transtorno do espectro autista. O projeto, que tramita sob o número 62/2019, é de autoria do deputado estadual João Luiz (PRB).



A justificativa apresentada pelo parlamentar é que grande parte dos idosos tem perdido poder de compra devido à constante defasagem do valor das aposentadorias. Por conta disso, é importante facilitar o seu acesso ao lazer, à cultura e à educação. "Trata-se de um apoio ao idoso e ao deficiente, que poderão sair de casa sem se preocuparem com a cobrança, muitas vezes abusiva, pela permanência em vagas de estacionamento de shopping centers, supermercados e bancos, entre outros", diz o deputado na justificativa do projeto.

Rede de apoio

Para além das leis, a população ainda pode contar com uma rede de proteção à pessoa idosa, que conta com Centros de Referência em Assistência Social (Cras), Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi), Conselho Estadual do Idoso e até a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (Decci).

Um dos órgãos que integra a rede é o Centro Integrado de Proteção e Defesa à Pessoa Idosa (CIPDI), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, considerada a parte psicossocial da Decci. De acordo com a psicóloga Francianne Alves, de 31 anos, que coordena o CIPDI, grande parte dos atendimentos são de forma espontânea.



"Muitas famílias e muitos idosos vem à procura de informações, e não só eles, mas também os órgãos da rede de proteção. Nossos atendimentos são feitos por profissionais como psicólogos e assistentes sociais", afirma.

Acolhimento



Outro órgão que faz parte da rede de apoio à pessoa idosa na cidade de Manaus é a Fundação Doutor Thomas, vinculada à Prefeitura de Manaus. Ela é considerada uma Instituição de Longa Permanência Para Idosos (ILPI), e oferece assistência integral aos idosos residentes na fundação, incluindo atendimento de saúde, atividades socioeducativas e de lazer, além de assistência médica externa e jurídica.

A fundação admite idosos a partir de 60 anos, e muitos dos que chegam vem de uma situação de vulnerabilidade social. A gerente administrativa da Fundação, Gracilene Celestino, explica que os idosos passam por um processo admissional minucioso antes de poderem, de fato, ficar na Fundação.

"Ao contrário do que se pensa, os idosos não ficam reclusos direto aqui na Fundação. Os idosos que tem família, tem total liberdade para sair e passar um final de semana fora, junto com a sua família. No geral, oferecemos aos idosos uma rede de atendimento necessário com um acolhimento institucional", salienta.



Francianne Alves ressalta que é preciso conscientizar os próprios idosos e suas famílias de que eles têm direitos. É preciso, segundo ela, um trabalho de orientação e sensibilização. "Muitas vezes a família não sabe, mas o idoso tem uma defensoria especializada na Defensoria Pública do Estado, além de toda uma rede de proteção e, principalmente, direitos iguais aos da mulher, por exemplo", completa.

