Março Lilás alerta mulheres para a importância dos exames preventivos

O Março Lilás vem sendo trabalhado, de forma pioneira, desde o ano passado | Foto: divulgação





Manaus - A campanha do Mês da Mulher da Prefeitura de Manaus já ganhou as ruas e a atenção da sociedade. Tendo como mote “Você se cuida. E nós cuidamos de todas”, a campanha visa ressaltar a importância de a mulher cuidar de si em todos os aspectos, tanto na saúde, quanto na qualidade de vida, na qualificação profissional, e nas demais áreas, ressaltando também o papel fundamental da Prefeitura de Manaus em proporcionar mecanismos para que a mulher seja realmente contemplada em todas essas áreas.

Concebida pela primeira-dama do município, Elisabeth Valeiko Ribeiro, a campanha foi desenvolvida pela coordenação de marketing do Fundo Manaus Solidária em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

A coordenadora de marketing do Fundo Manaus Solidária, Márcia Costa Rosa, explicou que a orientação recebida desde o início pela primeira-dama é de que fosse planejada uma campanha que chegasse ao coração das mulheres, que fizesse com que elas enxergassem a importância, o potencial que possuem e que se sentissem motivadas a buscar pelos serviços oferecidos pelo município nas mais diversas áreas.

“Esta campanha segue estrategicamente a linha adotada na campanha do Mês da Mulher do ano passado, quando a Prefeitura de Manaus adotou o Março Lilás em sua programação oficial. A primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária é uma mulher sempre muito atenta à saúde, uma mulher que sabe quão importante é dar oportunidades de crescimento e está sempre muito atenta aos movimentos em prol da mulher em todos os aspectos. Com esse direcionamento e tendo um panorama de tudo que já é ofertado pelo município, conseguimos desenvolver um conceito norteador de todas as atividades”, destacou.

O Março Lilás vem sendo trabalhado, de forma pioneira, desde o ano passado, sob a coordenação do Fundo Manaus Solidária e com a participação de praticamente todas as secretarias e órgãos do município. A iniciativa visa chamar a atenção da sociedade, sobretudo, do sexo feminino para a importância dos exames preventivos, em especial o do colo do útero, tendo em vista a grande incidência desse tipo de câncer no Norte do país.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se a ocorrência de 16.370 novos casos de câncer do colo do útero para cada ano do biênio 2018-2019 no Brasil, com um risco estimado de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres.

O câncer do colo do útero é o primeiro mais incidente na Região Norte (25,62/100 mil). Nas Regiões Nordeste (20,47/100 mil) e Centro-Oeste (18,32/100 mil) ocupa a segunda posição mais frequente; enquanto nas Regiões Sul (14,07/100 mil) e Sudeste (9,97/100 mil) ocupa a quarta posição.

A atenção à saúde integral da mulher é ofertada em toda a rede básica de saúde do município durante todo o ano e ganha reforço durante o mês de março para chamar a atenção de mulheres das mais variadas idades. Durante o mês de março, além dos exames preventivos, também serão ofertadas vacinas contra o HPV, exames de mamografia e consultas clínicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). A programação, porém, vai além dos atendimentos de saúde.

Programação

Durante o mês de março, a programação de atenção à mulher inclui ainda palestras, oficinas e debates sobre a garantia de direitos, o combate à violência doméstica, ao assédio sexual e ao feminicídio; informações sobre a rede de proteção feminina existente no Estado; ações de cidadania, com a emissão de documentos e a oferta de atendimento psicossocial e orientação jurídica.

Qualificação profissional, noções de empreendedorismo e oficinas de qualificação, permitindo que a mulher encontre formas economicamente viáveis que as libertem de uma possível dependência econômica; além de atividades de embelezamento e esportivas também estão na programação. As atividades disponibilizadas neste mês de março contemplam todas as faixas etárias, de 9 anos à melhor idade.

A primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, lembra com emoção o sucesso da programação do mês da mulher no ano passado, quando se obteve um resultado de mais de 17 mil atendimentos a mulheres nas mais diversas áreas. Neste ano, a meta é ultrapassar esse número e permitir que mais mulheres sejam beneficiadas com toda a programação oferecida.

“O prefeito Arthur Neto teve a iniciativa de instituir o Março Lilás como programação oficial do município em atenção à mulher, e isso é mais uma demonstração da nossa importância na sociedade. Foi dele também a iniciativa de instituir uma pasta específica para a mulher na gestão municipal. Aliado a isso, há o meu desejo de fazer com que as mulheres se olhem mais, se cuidem mais e que percebam que quando elas fazem por si, elas não estão só fazendo por si, estão fazendo por seus filhos, por sua família. O Março Lilás, para nós da prefeitura, é muito importante e nós esperamos que as mulheres desfrutem de tudo o que foi preparado para elas”, finalizou.

Já nas ruas, a Campanha da Mulher está presente em anúncios de jornal, VT para televisão e internet, spot para rádio e peças gráficas. Servidoras da prefeitura das mais diversas áreas embelezam a campanha.

*Com informações da assessoria

