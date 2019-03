Ônibus sem cobradores são recolhidos e sindicato promete paralisação

Gaveta de dinheiro foi adaptada ao lado de motorista em ônibus de Manaus | Foto: Divulgação





Manaus - Vinte ônibus, que pertencem a quatro empresas do transporte público de Manaus, foram recolhidos para as garagens neste domingo (10) pelo Sindicato dos Rodoviários após denúncias de que motoristas estariam circulando sem cobrador e exercendo dupla função.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), a princípio, a retira dos veículos não se trata de greve, mas se a situação não for revolvida até o próximo fim de semana, a categoria promete paralisação geral nas linhas.

Por telefone, o secretário do STTRM, Elcio Campos, confirmou ao Em Tempo que vinte veículos das empresas Vegas, Líder, Expresso Coroado e Via São Pedro foram recolhidos por não terem cobradores.

“As empresas estão colocando os carros para rodarem sem cobradores e nós não aceitamos isso. A ação caracteriza dupla função, já que o motorista precisa dirigir e passar o troco aos passageiros”, reforça.

Ainda segundo o sindicalista, a diretoria já conversou com as empresas, mas não houve solução. Há três domingos que essa prática vem se repetindo.

“Não teve demissão, não teve acordo, não teve nada, eles (empresas) estão fazendo na ‘cara de pau’ mesmo. Mas vamos voltar a conversar esta semana, se continuarem a fazer isso, a gente paralisa tudo”, comentou.

Entenda o caso

Esta semana, mensagens que circulavam em grupos de WhatsApp informavam que as linhas 601, 608, 613 e 605 iriam começar a rodar neste domingo (10) sem cobrador, apenas com motoristas. Uma imagem mostra claramente uma gaveta para colocar dinheiro, adaptada ao lado do câmbio de marcha, próximo aos motoristas.

Em um vídeo publicado também neste domingo na página do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), um suposto membro faz vistoria em um carro da linha 427, que atende o conjunto Rio Maracanã, no bairro de Flores. No veículo também é possível ver a gaveta adaptada.

Veja o vídeo:

Sindicato fiscaliza ônibus 427 em Manaus | Autor: Divulgação

O Em Tempo entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), que informou não ter sido notificado de quaisquer paralisação ou situação semelhante. Quanto a denúncia de prática de dupla função contra os motoristas, a reportagem indagou o sindicato e aguarda um posicionamento.

