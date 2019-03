'PAC em Movimento' agiliza inserção no Programa Crédito Solidário

A previsão é que o cadastramento seja realizado na próxima quarta-feira (13) | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã deste sábado (9), o projeto “PAC em Movimento”, realizado pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou emissão de documentos para vítimas do incêndio ocorrido no bairro Educandos, no fim do ano passado.

Serviços de orientação, emissão de carteiras de identidade e certidões de nascimento e casamento foram realizados na Unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Educandos, localizado na avenida Lourenço de Souza Braga.

Na ocasião, a Sejusc e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), apresentaram propostas de inserção das famílias no Programa Crédito Solidário.

Cerca de 120 pessoas receberam atendimentos durante a programação, que contou com a emissão 67 carteiras de identidade, além dos serviços de orientação, agendamentos e emissão de 22 vias de certidões de nascimento e casamento.

Segundo a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a emissão de documentos agilizará o cadastramento das vítimas do incêndio no programa Crédito Solidário, do FPS.

“Essa parceria é muito importante, pois, sob a orientação do governador Wilson Lima, buscamos solucionar problemas da população afetada pelo incêndio. Para que isso ocorra, abrimos o PAC neste sábado para agilizar a emissão e documentos dessas pessoas e possibilitar o cadastro delas no Programa Crédito Solidário, do FPS", afirmou a secretária. "Dessa forma, elas terão a oportunidade de reorganizar suas vidas e obter renda a partir de seu próprio negócio”.

O Programa Crédito Solidário possibilita o acesso ao crédito de forma desburocratizada à população, visando a geração de renda e melhoria na qualidade de vida das pessoas afetadas no incêndio. Para a titular do FPS, KathelenSantos, o intuito é inserir as pessoas de volta ao mercado.

“A nossa meta principal é oferecer condições para que essas pessoas sejam inseridas novamente no mercado de trabalho e o FPS consegue entrar nessa parceria com a Sejusc e Afeam através do Crédito Solidário", disse. "Nesta ação, podemos salientar que o Governo do Estado está, de fato, preocupado com as demandas da população”.

Aprovação da comunidade

O autônomo Jorge Mauro Souza, que faz parte da Comissão da Associação de Moradores do Educandos, considerou positiva a ação realizada neste sábado. Segundo ele, representantes de cerca de 50 famílias esperavam pelo atendimento.

“A emissão desses documentos era uma expectativa da população. Em nossa comunidade existem vários pais de família que estavam sem seus documentos de identidade e tinham dificuldades para conseguir emprego. Agora já não temos mais esse problema. Essa ação está sendo muito positiva". explica. “Antes, nós que tínhamos que correr atrás do Governo e, hoje, acontece o contrário, o Governo que está vindo até nós”.

Na próxima quarta-feira (13), o Governo do Amazonas, por meio da parceria entre os órgãos, fará o cadastramento das famílias no programa Crédito Solidário.

