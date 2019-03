'Pequena Aylla precisa de avião com UTI para se tratar em SP', diz tia

Manaus - A família de uma criança de cinco anos, que tem um tumor cancerígeno no rim e respira com a ajuda de aparelhos, luta para conseguir uma UTI móvel que possa levá-la, gratuitamente, de Manaus até São Paulo, onde ela precisa fazer uma cirurgia que pode salvar sua vida. O percurso entre os estados diferentes leva aproximadamente três horas. Aylla não pode ir em um avião doméstico, pois ela depende dos equipamentos e a situação é de risco.

De acordo com a tia dela, Franceneide Bezerra, Ayla Camille Custodio foi diagnosticada há um ano com um tumor cancerígeno no rim. A pequena precisa realizar o tratamento da enfermidade, que não é oferecido no Amazonas. Por conta disso, ela precisa ir a São Paulo para começar os procedimentos médicos necessários.

“Aylla está há 30 dias internada e 15 dias na Unidade de Tratamento Intenso (UTI). Nós chegamos a verificar o preço de uma aeronave com UTI móvel particular, que custa R$ 121 mil. Nós, infelizmente, não temos este recurso. É muito caro e temos várias despesas com remédios e transporte. O que reservamos é para nos manter lá com a Aylla”, diz.

A tia conta que a própria médica de Aylla aconselhou aos pais a procurarem ajuda externa, pois a pequena corre o risco de morrer se depender do processo para obter a UTI móvel.

“Nós só queremos pedir ajuda ao secretário de saúde Carlos Almeida e, mais precisamente, ao governador Wilson Lima para que nos deem esse suporte. Minha sobrinha corre risco de vida”, enfatiza.

Aylla foi aceita pelo Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e aguarda liberação da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) para ser transportada para lá. Para quem quiser ajudar a família, basta ligar: (92) 9127-5057.

A reportagem buscou uma posição da Susam a respeito do caso, mas a comunicação da Secretaria informou que ainda investiga a situação de Aylla.

