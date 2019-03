Prefeitura anuncia mais dois Parques da Juventude em áreas verdes

Com esses, sobe para oito o número de parques da juventude em áreas verdes implantados pelo prefeito Arthur Virgílio Neto nos últimos quatro anos | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus irá implantar mais dois parques da juventude em áreas verdes da cidade. Desta vez, os espaços beneficiados serão nos conjuntos Colina do Aleixo, bairro Novo Aleixo, Zona Leste, e Jardim Primavera, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Em encontros realizados com moradores dos dois loteamentos, os projetos foram apresentados e aprovados pelas comunidades.

“É uma proposta de muito sucesso, que valoriza a qualidade de vida da comunidade e resgata áreas verdes degradas. Os parques da juventude vêm ao encontro da chamada ecologia integral, que trata da relação do ser humano com o meio ambiente. Queremos despertar, cada vez mais, as pessoas para esse cuidado com a natureza”, destacou o prefeito.

As obras ficarão a cargo das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), por meio da Unidade Executora de Projetos (UGP), em parceria com as secretarias municipais de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe) e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A área verde do Colina do Aleixo possui 4,5 mil metros quadrados e uma extensa faixa de vegetação preservada.

O parque será viabilizado por meio do Programa de Infraestrutura Urbana e Ambiental de Manaus, desenvolvido pela UGP Seminf, com recursos oriundos do antigo Ministério das Cidades, e financiamento da Caixa Econômica Federal (CEF).

As intervenções ficam situadas no entorno imediato do Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu e visam à proteção das margens do igarapé, promovendo a instalação de alambrados para demarcação da Área de Preservação Permanente (APP), além do melhoramento da vegetação e a requalificação do uso da área pela comunidade, com a implantação de equipamentos para atividade física, lazer para crianças e contemplação da natureza.

Com esses, sobe para oito o número de parques da juventude em áreas verdes implantados pelo prefeito Arthur Virgílio Neto nos últimos quatro anos.

“Este momento com a comunidade é de suma importância, porque podemos tirar dúvidas dos moradores e mostramos as intervenções que serão realizadas em torno do Corredor Ecológico do Mindu, todas as obras ainda estão em fase de projeto, abrangendo quatro conjuntos habitacionais, Colina do Aleixo, Petros, Vilar Câmara e Tiradentes”, afirmou a superintendente da Seminf, Maíza Guedes da Silva, coordenadora da UGP Seminf.

De acordo com o diretor de Áreas Protegidas da Semmas, Márcio Bentes, os parques contarão com equipamentos comunitários como pista de caminhada, academia ao ar livre, iluminação de LED, parque infantil, além do melhoramento do calçamento, paisagismo e reforço da arborização.

“O projeto atende a uma demanda antiga da comunidade, que sempre teve uma postura proativa em relação à proteção da área verde contra invasões. Com a oportunidade do projeto que a UGP já executa ao longo do Corredor Ecológico do Mindu, foi possível redirecionar os recursos para a implantação dos parques”, explicou Márcio Bentes.

À Semppe caberá a implantação da iluminação de LED e proporcionar a adoção da área pela iniciativa privada. A área verde do Colina do Aleixo fica situada entre as ruas José Romão e Rio Jordão. Já a do Jardim Primavera engloba a área denominada como de recreação e institucional do conjunto, com 6.042,57 metros quadrados de área total, localiza-se entre as ruas 8 e 4.

Atualmente o local é utilizado pela população do entorno para a prática esportiva, pois possui uma quadra de futebol em chão batido. O local é utilizado indevidamente. Pela proposta, a área verde ganhará uma quadra poliesportiva e uma quadra de areia, além de espaço para caminhada, iluminação de LED e estruturas de apoio (bancos de concreto, lixeira).

De acordo com o presidente da Associação dos Moradores do Colina do Aleixo, Vicente Ferreira Lima, o conjunto possui 542 casas e aproximadamente 2 mil moradores. “Esta iniciativa da Prefeitura de Manaus é muito importante para nós porque temos muitos problemas relacionados às tentativas de invasão tanto por especuladores imobiliários quanto por invasores que entram na área para caçar animais silvestres, descartar lixo e cometer delitos”, afirmou.

Estratégia

Os parques da juventude em área verde se constituem numa estratégia de gestão sustentável das áreas protegidas da cidade, instituída pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. Desde 2015, a Prefeitura de Manaus vem implantando os parques em trechos degradados de áreas verdes, aproximando dessa forma a população desses espaços protegidos.

As intervenções são sempre realizadas em parceria pelos órgãos municipais. Os demais parques da juventude já instalados são conjunto Campo Dourado, na Cidade Nova; loteamento Nascentes das Águas Claras (1 e 2), no Novo Aleixo; conjunto Castelo Branco 2, no Parque 10 de Novembro; e Rio Xingu, Compensa, zona Oeste.

“Até chegarmos a entrega do projeto propriamente dito são cumpridas diversas etapas, ouvindo sempre a comunidade e garantindo que o projeto atenda as expectativas de melhoria da qualidade de vida da comunidade do entorno”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior.

Há previsão para a implantação de outros três parques da juventude ainda este ano. Nos conjuntos Jardim Primavera, Parque 10 de Novembro; Cidade Nova, Núcleo 15, e Hileia, zona Oeste.

*Com informações da assessoria

