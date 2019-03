SMTU: empresas serão notificadas após ônibus circularem sem cobrador

Manaus - As empresas de ônibus de Manaus serão notificadas pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). A decisão vem após denúncias de que as empresas estariam obrigando motoristas a também trabalharem passando troco. A pasta municipal de transportes emitiu nota oficial nesta segunda-feira (11).

A polêmica veio à tona após inúmeras denúncias do Sindicato dos Trabalhadores do Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) de que as empresas, Via São Pedro, Vegas, Expresso Coroado e Líder, estariam obrigando os motoristas a saírem sem cobrador das garagens. Neste último domingo (10), rodoviários recolheram 20 carros por esse motivo.

Neste último domingo (10), rodoviários recolheram 20 das ruas | Foto: Arquivo EmTempo

A SMTU irá notificar as empresas que estão atuando de forma irregular e fiscais estarão em campo realizando a fiscalização dessas linhas.

A pasta revela, ainda, que não autorizou que as empresas de transporte urbano retirassem os cobradores dos ônibus em circulação e que está acionando o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) para se posicionar em relação às imagens divulgadas pelos rodoviários, em que os motoristas, além de conduzirem, recebem os valores dos passageiros.

