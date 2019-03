Vídeo: rodoviária de Manaus sofre com abandono, denuncia Aleam

Manaus - A rodoviária de Manaus está abandonada pelo poder público. A denúncia foi feita pela Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), que pede melhorias para o local.

Um dos autores da denúncia é o deputado Sinésio Campos (PT). Durante sessão na assembleia, o deputado reclama de um galpão abandonado ao lado da rodoviária. Segundo ele, não há um controle de passageiros.

Na sala de espera, os passageiros se deparam com um local escuro, sujo e com sinais de abandono. Salas desativadas, teto com fios expostos.

Hoje a responsabilidade da rodoviária de Manaus é da Arsam, autarquia vinculada ao Governo do Amazonas.

