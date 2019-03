Amazonas registrou mais de 80 crimes cibernéticos em janeiro deste ano

Assim que tomar conhecimento do crime a vítima também deve procurar um advogado, registrar boletim de ocorrência na delegacia e ainda, registrar o crime em cartório | Foto: Divulgação

Manaus - Em 2018, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM, foram registrados mais de 1.300 crimes cibernéticos no Amazonas. Somente em janeiro deste ano, foram 87 casos registrados, os crimes mais comuns são: de ódio ou intolerância, contra a honra, falsa identidade e estelionato.

No Amazonas, o projeto de criação de uma delegacia especializada em crimes cibernéticos não saiu do papel, mas a lei de crimes cibernético assegura punições com prisão e multa. O advogado Guilherme Tomizawa diz que a primeira ação das vítimas é não apagar as provas do crime.

Assim que tomar conhecimento do crime, a vítima também deve procurar um advogado, registrar um Boletim de Ocorrência, além de registrar o crime em cartório, a chamada ata notarial, depois é esperar que a justiça seja feita.

