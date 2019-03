Idoso desaparece a caminho de agência bancária em Manaus

Manaus - A família de Francisco de Assis Luz da Silva, de 61 anos, procura pelo idoso que está desaparecido desde o início da tarde do dia 7 de março deste ano, quando saiu da casa onde mora, localizada na rua Juscelino Kubitschek, Conjunto José Bonifácio, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a mãe dele, Maura Luz da Silva, que não teve a idade divulgada, o idoso teria informado que iria a uma agência bancária situada no bairro Centro, Zona Sul da capital.

A mãe do desaparecido ainda informou que Francisco saiu de casa por volta de meio-dia, da última vez em que ele foi visto vestia camisa listrada nas cores verde e branca e calçava sapatos na cor bege.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do desaparecido.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Francisco, ligar para os números: (92) 99310-8871 ou 99244-1270.



A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Caso Rayner Vinícius: sumiço já dura dois meses e intriga a família

Você viu este homem? Adriano desapareceu após ir ao Conjunto Eldorado