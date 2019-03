Vídeo: Vizinho mata cadela na frente das filhas e da dona do pet no AM

Comissão de Meio Ambiente Proteção dos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Aleam acompanha o caso | Foto: divulgação

Manaus - Uma cadela, batizada como "Chocolate", foi assassinada com um tiro na noite deste domingo (10). O caso aconteceu em um condomínio residencial, localizado na Zona Leste de Manaus. O autor do disparo foi identificado como Sidonei Gonçalves, ele teria atirado no animal na frente das duas filhas, que momentos antes brincavam com a cachorra. O crime também foi presenciado pela dona do animal e outros moradores do condomínio.



Segundo a proprietária do animal, Tamara Radzinsky, "Chocolate" estava com ela, em frente da residência de uma vizinha. Como era filhote e não apresentava perigo, o pet estava passeando sem a coleira.

Sidonei estava lavando seu carro na rua, junto com suas filhas e as crianças teriam brincado com a cadela. O que teria irritado o homem, que primeiro jogou uma pedra contra "Chocolate" e depois efetuou um disparo com uma arma de pressão.



A violência contra "Chocolate" aconteceu na frente das crianças, da sua proprietária e de outras testemunhas.

Câmeras de segurança do condomínio registraram os últimos momentos de vida do animal | Autor: Divulgação

“Ele agiu com extrema crueldade. No momento fiquei em choque, pensei até que o ferimento não tinha sido tão grave, mas ela saiu correndo, gritando de dor. Quando consegui pegar a 'Chocolate', ela já estava morrendo”, disse Tamara.

Questionado por populares, sobre o motivo de ter matado o animal, Sidonei teria dito que a cadela estava no seu terreno e que com uma arma de pressão, ele poderia sair caçando qualquer animal. Que "Chocolate" era apenas uma vira lata.



“Ela não estava no terreno dele. Estava na área pública do condomínio, as imagens das câmeras comprovam isso”, explicou a dona da cadela

Boletim de Ocorrência

Na noite do caso, um Boletim de Ocorrência foi feito junto ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Conduzido por policiais até a delegacia Sidonei, declarou não estar mais de posse da arma utilizada contra "Chocolate". Que a mesma teria sido jogada por sua esposa.

"Chocolate", apresentava uma lesão cutânea sem perfuração muscular, no lado esquerdo do tórax. | Foto: Divulgação

Apenas a capa usada para guardar o armamento foi apresentada ao titular da delegacia. Após prestar depoimento, Sidonei foi liberado.

Mas na manhã desta segunda-feira (11), o caso passou a ser acompanhado pela Delegacia de Meio Ambiente (DEMA), que dará continuidade às investigações.

Laudo

O laudo assinado pela veterinária Gabriela Imakawa atesta que "Chocolate", apresentava uma lesão cutânea sem perfuração muscular, no lado esquerdo do tórax.

A lesão segundo a veterinária era arredondada e com bordas bem definidas.

Protetora dos Animais

A presidente da Comissão de Meio Ambiente Proteção dos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputada Joana Darc (PR), assegura que o caso não ficará impune.

“É mais um caso que não deixaremos passar em branco. O que essa pessoa fez é um crime, um atentado contra a vida de um animal dócil e inocente. Estou dando todo o suporte possível, para que essa senhora consiga ver esse criminoso pagando por seu ato”, disparou Joana.

*Com informações da assessoria

