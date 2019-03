Invasão: reintegração retira mais de 50 famílias de terreno em Manaus

Manaus – Pelo menos 50 famílias que ocupam um terreno particular foram notificadas a deixarem o local na manhã desta terça-feira (12). A reintegração de posse acontece em uma área próxima ao conjunto habitacional Cidadão 9, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

A reintegração de posse assinada pelo juiz Rosselberto Himenes, da 7ª Vara Cível da Comarca de Manaus, devolve a área para o proprietário, que segundo fontes, pertence a um tabelião de cartório da capital amazonense.

Na segunda-feira (11), uma equipe de policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) fez o reconhecimento da área invadida e conversou com os moradores. O local foi dividido em duas comunidades batizadas “Nassau” e “Vila Nova”.

Nas primeiras horas de hoje, a ordem judicial foi cumprida e as famílias concordaram com a desocupação de forma pacífica. Muitos moradores já retiraram os pertences com auxílio de caminhões cedidos pelo proprietário do terreno. Ninguém foi preso. Entretanto, na noite de segunda, uma parte dos moradores fez uma manifestação contra a retirada das famílias.

De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), de janeiro a dezembro do ano passado, 48 focos de invasões em áreas de verdes e de preservação permanente nas Zonas Leste e Norte de Manaus foram registradas.

Leia mais:

Moradores fazem manifestação contra reintegração de posse em Manaus

Vídeo: rodoviária de Manaus sofre com abandono, denuncia Aleam