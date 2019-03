Homem é atropelado por ônibus no Alvorada

Manaus – Um homem, que não teve o nome revelado, foi atropelado por um ônibus da linha 324, na madrugada desta terça-feira (12). O acidente ocorreu na avenida Desembargador João Machado (também conhecida como Estrada dos Franceses), no bairro Alvorada 1, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com informações da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem tentava atravessar a via quando foi atingido pelo ônibus da empresa Via Verde. Na ocasião, dentro do coletivo havia apenas o motorista - que conduzia o veículo para a garagem da empresa.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h, sendo atendida inicialmente por policiais militares da 10ª Cicom. A vítima sofreu escoriações leves pelo corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu a vítima ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada, no mesmo bairro.

