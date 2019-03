Vídeo: famílias ocupam quadra esportiva após reintegração de posse

A quadra fica localizada próximo à Praça da Colônia Antônio Aleixo | Foto: Reprodução





Manaus - As famílias que foram retiradas de um terreno invadido no bairro Colônia Antônio Aleixo , no início da manhã desta terça-feira (12), passaram a ocupar uma quadra poliesportiva, próxima à Escola Municipal Violeta de Mattos Areosa. A informação foi repassada por moradores da área, junto com um vídeo que mostra o espaço cheio de móveis e pessoas.

A quadra fica localizada próximo à Praça da Colônia Antônio Aleixo. De acordo com um moradora que não quis se identificar, assim que foram retirados pelas autoridades policiais, as famílias foram dispersando-se e algumas delas ocuparam a quadra, trazendo móveis.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que a quadra não pertence à Escola Municipal Violeta de Mattos Areosa. A Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Semjel) apura se o local pertence à pasta.



O terreno onde duas comunidades foram criadas pertence a um empresário e fica localizado no conjunto habitacional Cidadão 9. As famílias deixaram a área de forma pacífica, sem confusão.

Veja vídeo feito pela fonte do Em Tempo:

Famílias ocupam Escola Municipal Violeta de Mattos Areosa, no bairro Colônia Antônio Aleixo | Autor: Arquivo fonte Em Tempo





