Barco naufraga com 33 pessoas no AM e agente relata momentos de pavor

Manaus - O barco Alice Brito naufragou, na manhã do último domingo (10), no rio Purus, próximo à comunidade Foz de Tapauá. A embarcação saiu do município de Lábrea (distante 853 quilômetros de Manaus) e tinha como destino a capital amazonense. No total, 33 pessoas estavam na embarcação, contando com a tripulação, e todos conseguiram sair com vida.

De acordo com informações do passageiro, o agente de publicidade Edson Reges, mais conhecido como "o Brother", o acidente ocorreu às 11h45.

"A bateria do barco falhou, foi quando o comandante saiu da embarcação para buscar outra bateria. Depois disso, o barco foi sendo levado pela correnteza para a beira do rio. Minutos depois, a embarcação bateu num furo d'água, fazendo com que ela afundasse", disse.

Ainda segundo o sobrevivente, houve correria e alguns passageiros se desesperaram. Porém, por estarem próximo da margem, as pessoas se jogaram no rio e conseguiram chegar até a terra firme.

“No momento do naufrágio, o barco estava próximo da terra firme. Isso foi o que ajudou a evitar uma grande tragédia. As pessoas desesperadas começaram a pular no rio. Graças a Deus, todos estavam com coletes e chegaram até a praia vivas. Alguns ficaram agarrados nas árvores próximas enquanto viam a embarcação submergir, foi horrível. Ninguém merece passar por uma situação dessas", diz.

As pessoas foram socorridas pelos próprios passageiros, com apoio de ribeirinhos. Elas foram levadas para a Comunidade Nova Olinda, onde receberam socorro, e, em seguida, encaminhadas para um hotel em Tapuá (distante a 760 quilômetros de Manaus).

O barco que tombou no rio, foi içado e consertado. Nesta quarta-feira (13), a mesma embarcação fará o transporte dos sobreviventes até Manaus. A previsão de chegada é na sexta-feira (15), durante a noite.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não há registro de chamadas para essa ocorrência. A reportagem entrou em contato com a Marinha, que ficou de enviar nota sobre o caso.

