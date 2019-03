População cobra manutenção em banheiros de terminais em Manaus

Manaus - A situação precária dos banheiros públicos dos terminais de ônibus em Manaus continuam a causar desconforto à população. Falta de limpeza, paredes riscadas, vazamento de água e o forte odor de fezes e urina são reclamações de quem precisa utilizar os os sanitários. A reportagem visitou os Terminais de Integração 1, 2 e 3, e ouviu a população, que cobra manutenção e limpeza.

Entre outros problemas também estão a falta torneiras em algumas pias, vasos sanitários entupidos transbordando água e cabines sem porta. A população ouvida pela reportagem reclama de falta de higiene, limpeza, e manutenção na estrutura. Além disso, nenhum deles conta com estrutura de acessibilidade para cadeirantes e outros deficientes físicos.

No banheiro masculino do T3, no bairro Cidade Nova, foi identificado vazamento de água nos sanitários, forte odor de urina, e falta de limpeza. Uma das cabines estava interditada por conta de um defeito na vazo sanitário. No feminino havia um interruptor com defeito, todas as pias não tinham torneira, e apenas dois boxes funcionando.

O estudante David Neves, 25, que sempre utiliza o banheiro do Terminal 3, disse que é comum se deparar com os vasos sanitários entupidos e cabines sem porta. “Está precária a estrutura dos banheiros, não só no terminal 3, como nos outros também. Dá nojo e até medo de pegar alguma doença”, comentou.

Também no Terminal 3, o minerador Francisco Silva, 43, lembrou que a manutenção dos banheiros é custeada por impostos público. “Tanto dinheiro que arrecadam e um banheiro público dessa maneira. É preciso melhoria, a gente que paga pela manutenção desses locais, mas quando vamos usar, está nessas condições, sujo, depredado e fedendo”, reclamou.

Depredação

Todos os banheiros visitados contavam com rabiscos e pichações na pintura, o que demonstra também a falta de educação por parte dos usuários. A Secretaria Municipal de Transporte Urbano (SMTU), que gerencia os Terminais, alerta para a ação de vândalos nos terminais.

De acordo com a pasta, a cada manutenção e troca de torneiras, conserto de vasos sanitários, dentre outros reparos, realizados periodicamente, os vândalos voltam a depredar o patrimônio público, retirando os materiais, quebrando portas, vasos, arrancando tampas dos vasos sanitários, realizando pichação. O local é usado até para fazer sexo e assaltos, como contam os fiscais da SMTU.

No Terminal de Integração 2, no bairro Cachoeirinha, o banheiro apresentava boas condições de uso e limpeza. A população disse atender as necessidades. A única reclamação fica por conta do tamanho dos dois banheiros, tanto masculino quanto feminino. Por serem pequenos, dificultam o entra e sai das pessoas dentro das cabines.

Já no T1, no banheiro masculino, um sanitário estava transbordando água, embora não tivesse sendo utilizado. No local há piso com água empossada, pias sem torneira e um forte odor de urina. Além disso, todos os boxes masculinos estavam sem porta e com as paredes e pintura danificadas. No feminino, dois boxes não estavam operando.

O Terminal 2, Terminal 1 e Terminal 3, fazem parte do caminho percorrido pelo atendente Rafael Silva, 28. Segundo ele, com bastante conhecimento de caso, conhece e realidade dos sanitários desses locais e reclama que estão depredados e abandonados pelo poder público.

“Se você entrar lá, todos eles estão sujos, amarelados e com forte cheiro. O pior de todos é o Terminal 1, e o maior problema é falta de limpeza. Sempre que vou usar evito de tocar nas coisas, o máximo que posso, a gente nunca sabe a contaminação que tem”, completou.

Outro lado: SMTU

A SMTU informou que a Gerência de Manutenção e Obras do órgão está atuando no Terminal de Integração 5, no Bairro São José, zona Leste de Manaus, seguindo um cronograma de atividades de manutenção elétrica e predial. Segundo o órgão estão sendo realizados conserto e a reposição de luminárias, restauro de portas dos banheiros do T5, além da manutenção dos sanitários.

Após concluídos os trabalhos no T5, o próximo passo será atender o cronograma de ações do Terminal de Integração 3, na Cidade Nova. Os terminais de Integração 1, 2 e 4 irão receber manutenções na sequência.

Lavagem a cada três meses

Em uma ação para oferecer qualidade nos serviços de transporte, a SMTU disse ter realizado a lavagem dos Terminais de Integração da cidade. Os trabalhos ocorreram durante o mês de fevereiro, com produtos de limpeza, em mais uma iniciativa para atender os brincantes do Carnaval que usaram os terminais para se deslocar aos locais de folia.

O trabalho contou com a participação de 10 garis da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) sob supervisão da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento (DVED) da SMTU.

Os serviços de lavagem ocorrem a cada três meses. A SMTU solicita o apoio da população que frequenta os terminais, bem como dos comerciantes que atuam nessas áreas, no sentido de jogar lixo nas lixeiras, ajudando na preservação da limpeza dos locais.

