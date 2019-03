Rio Preto da Eva recebe atendimento da Defensoria Pública

O atendimento da Defensoria Pública será feito das 8h às 17h, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do município | Foto: Divulgação

Manaus - A população de Rio Preto da Eva vai receber os serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) esta semana em dois dias de ação do programa Defensoria Itinerante. Nesta quinta (14) e sexta-feira (15), serão oferecidos atendimentos para casos de pensão alimentícia, investigação de paternidade, guarda dos filhos, união estável, divórcio, retificação de registro e da área cível, entre outros.

O atendimento da Defensoria Pública será feito das 8h às 17h, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do município, que fica na rua Governador Pimenta Bueno, s/nº, ao lado da Câmara Municipal. A ação faz parte das comemorações pelo primeiro aniversário do polo da DPE-AM em Itacoatiara, que é celebrado este mês.

Para ser atendido, o cidadão deve levar documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência, além da Certidão de Nascimento dos filhos e Certidão de Casamento, se houver.

No caso das ações de divórcio, é importante que a pessoa tenha os recibos ou documentos que informem os bens adquiridos ao longo da relação. Já nos pedidos de pensão alimentícia, a interessada deve apresentar comprovante de conta bancária no nome da mãe ou dos filhos.

As ações especiais para o aniversário do polo da Defensoria Pública na “Velha Serpa” continuam na próxima terça-feira (19). Na data, a DPE-AM ofertará seus serviços em ação na Escola Municipal Maria Constância Peixoto de Paiva, na comunidade Novo Remanso, em Itacoatiara.

