'PAC em Movimento' leva emissão de documentos a indígenas em Autazes

A ação conta ainda com o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) e Fundação Estadual do Índio (FEI) | Foto: Divulgação

Autazes - De 11 a 15 de março, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), oferece a emissão de documentos na comunidade indígena Moyray, localizada no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus).

O “PAC em Movimento”, que estreou em Novo Airão, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, acontecerá também nos municípios de Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Maués.

A ação conta ainda com o apoio da Fundação Nacional do Índio (Funai) e Fundação Estadual do Índio (FEI), que são responsáveis pela identificação das comunidades e dos serviços necessários para os indígenas.

No local são realizados serviços como a emissão de carteiras de identidade e certidões de nascimento, além de fotos 3x4 e demais itens necessários para solicitar a documentação.

Os interessados em receber o projeto podem enviar um e-mail para gabsec@sejusc.am.gov.br | Foto: Divulgação

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, a descentralização dos serviços realizados nas Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão é a proposta do “PAC em Movimento”, que além de atender comunidades, também será realizado em empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“A nossa expectativa é atender aproximadamente mil indígenas da região. O intuito do projeto é levar cidadania de uma forma simples e prática ao cidadão, descentralizando as ações e expandindo cada vez mais os serviços”.

Os interessados em receber o projeto podem enviar um e-mail para gabsec@sejusc.am.gov.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'PAC em Movimento' agiliza inserção no Programa Crédito Solidário

Projeto 'Cidadania Express' é realizado em Novo Airão