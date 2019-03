Defesa do Consumidor realiza atendimento em shopping de Manaus

Encerrando a Semana do Consumidor, no dia 16, será realizado na Escola Municipal Professora Sônia Maria da Silva Barbosa, localizada na rua Monte Sião, bairro Jorge Teixeira | Foto: Divulgação

Manaus - A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam) realizou nesta terça-feira (12), atendimento e orientações sobre direitos e deveres na relação de consumo para os clientes do Manauara Shopping, localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Zona Centro -Sul de Manaus.

O órgão estadual de defesa do consumidor da Aleam vai realizar durante os próximos dias, a “Semana do Consumidor", com ações itinerantes em centros comerciais, bairros e praça da cidade. Durante os cinco dias de evento, uma equipe da CDC/Aleam vai distribuir folders com informações do Código de Defesa do Consumidor, direitos e deveres na relação de consumo.

O aposentado Hélder Rabelo de Oliveira parabenizou a iniciativa da CDC/Aleam de chegar até o povo com serviço diferenciado.

"A comissão de defesa do consumidor está de parabéns. Muitas das vezes não temos tempo de ir à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para formalizar as denúncias, com este evento em estabelecimentos comerciais temos a oportunidade de ter nossos direitos respeitados, pois temos alguém para defender nosso direito de consumidor", ressaltou.

Na manhã desta quarta-feira (13), uma equipe de profissionais da CDC/Aleam realizará atendimento, orientação e distribuição de folders no Amazonas Amazonas Shopping, durante o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, das 10h às 22h.

Atendimento na Praça

A equipe da CDC/Aleam também estará na praça da Matriz (Praça do Relógio), Centro, nos dias 14 e 15, realizando a “Praça do Consumidor”, de 8h às 14h, onde serão oferecidos atendimentos de orientação e formalização de reclamação. A ação vai contar com uma equipe da empresa Eletrobras Amazonas Energia, que realizará atendimento aos consumidores e buscar resolver problemas envolvendo fornecimento e faturamento de energia.

“Estamos realizando um trabalho diferenciado para que a população tenha seus direitos de consumidor resguardados", afirmou o presidente da CDC/Aleam, deputado estadual, João Luiz (PRB).

Ação no bairro

Encerrando a Semana do Consumidor, no dia 16, será realizado na Escola Municipal Professora Sônia Maria da Silva Barbosa, localizada na rua Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, uma grande ação social, com a oferta dos serviços de atendimento da CDC/Aleam como a formalização de reclamações; emissão de Registro Geral (RG); agendamento para emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); orientações jurídicas, além de atividades de lazer. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas também vai realizar atendimento à população dos bairros da Zona Leste e Norte de Manaus.

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam convida a população para participar dos eventos, que vai perdurar por toda esta semana, e ficar por dentro dos seus direitos como cliente.

*Com informações da assessoria

