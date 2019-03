Doação de sangue pode ser realizada nesta terça na Uninorte

Quem pretende doar não deve ingerir bebida alcoólica no dia anterior e é preciso evitar fumar pelo menos duas horas antes da doação | Foto: Divulgação

Manaus - A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) estará estacionada, nesta terça-feira (12), na unidade 1 da UniNorte, na avenida Joaquim Nabuco, recebendo doações de sangue. O “Vampirão” do Hemoam, como a unidade móvel é chamada, estará recebendo doações das 14h às 21h.

A atividade faz parte da campanha “Trote Solidário”, realizada pela UniNorte no início de cada semestre.

O objetivo é estimular os estudantes da instituição a prestarem serviços à sociedade e, com isso, adquirir um olhar crítico diante dos problemas enfrentados pela população.

Para ser um doador de sangue é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 60 anos (menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis), não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos antes da doação.

Também é preciso pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e ter repousado ao menos seis horas na noite anterior, além de apresentar documento original com foto. Quem pretende doar não deve ingerir bebida alcoólica no dia anterior e é preciso evitar fumar pelo menos duas horas antes da doação.

*Com informações da assessoria

