Vídeo: grávida agoniza em maternidade de Manaus na espera por cirurgia

No vídeo onde a paciente aparece vestida com fralda geriátrica e aos prantos em cima de uma maca | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma situação de descaso foi registrada em uma maternidade de Manaus. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma gestante, que não teve a identidade divulgada, agonizando na espera por um parto cesariano. O caso ocorreu no Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

A equipe do Em Tempo recebeu um vídeo onde a paciente aparece vestida com fralda geriátrica e aos prantos em cima de uma maca.

Conforme o denunciante, a bolsa da gestante estourou na tarde de segunda-feira (11). Ela foi encaminhada para a unidade de saúde, porém segundo informações, não haveria médico, leito e nem medicamentos para atendê-la.

A paciente ficou aproximadamente 18 horas na espera por um procedimento cirúrgico. A reportagem não localizou os familiares da paciente.

Somente no final da manhã, desta terça-feira (12), a paciente foi conduzida ao centro cirúrgico | Autor: Divulgação

Posicionamento

Por meio de nota enviada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), a direção do Instituto da Mulher Dona Lindu informou que a paciente foi internada por volta das 17h30 de segunda-feira (11), após dar entrada na maternidade apresentando contrações, mas como apresentava quadro de infecção urinária e colo fechado, foi indicado tratamento com antibióticos para a infecção, além de acompanhamento para controle de doença hipertensiva leve.

Foi indicado parto cesariano por conta de cesária anterior e exames mostraram que o feto estava em excelente estado.

Nesta terça-feira (12), no final da manhã, foi conduzida ao centro cirúrgico para realizar a cesariana. Mãe e bebê estão bem.

