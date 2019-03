Casos de Malária tem redução de 45% nos primeiros dois meses de 2019

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou, nesta terça-feira (12), que o Amazonas segue em queda com os casos de malária pelo segundo mês consecutivo em 2019. Segundo os dados do órgão, o estado alcançou a redução significativa nos casos malária com 45%. Até fevereiro de 2019, foram registrados 7.489 casos. No mesmo período de 2018, foram registrados 13.837 casos.

De acordo com a FVS, Manaus segue com redução de casos em 41%, sendo registrados 1.071 casos até fevereiro de 2019 contra 1.828 casos no ano passado. Quando analisado somente o mês de fevereiro, a redução foi ainda maior com 55,94%. Foram 2.713 casos no Amazonas este ano, contra 6.158 casos no mês de fevereiro de 2018.

Em relação aos municípios da região do Alto Rio Negro, que decretaram situação de emergência em 2018, a redução da doença continua este ano. Liderado por São Gabriel da Cachoeira, que foi o responsável pela maior incidência no Amazonas, a região apresentou a redução de 52%, com 1.453 casos de janeiro a fevereiro de 2019 contra 3.074 casos notificados no mesmo período ano passado. Santa Izabel do Rio Negro também apresenta redução de 44%, com 527 casos até fevereiro de 2019 contra 941 casos de 2018. Barcelos segue em alerta, a redução é de 6%, com 1.048 casos registrados até fevereiro deste ano contra 1.117 casos no mesmo período do ano passado.

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto, disse que os indicadores são positivos, porém, o desafio maior é manter a redução durante todo ano. "A mobilização em torno do assunto deve permanecer e implementado a cada momento, para alcançar reduções cada vez mais expressiva, mas, se as atividades diárias no campo não forem executadas de forma eficiente, infelizmente, os casos podem voltar a aumentar, principalmente, na fase de maior transmissibilidade, a partir de junho”, concluiu Rosemary.

Síntese epidemiológica da malária - A malária apresentou queda no Estado entre os anos de 2005 e 2016, quando as notificações reduziram de 167.018 para 45.476 casos. Observa-se o crescimento da doença em 2017, quando foram registrados cerca de 76 mil casos, entre janeiro e dezembro.

Em 2018, no primeiro trimestre, o aumento chegou quase a 60%, mas finalizou o ano com a redução de 10% com 68.396 casos em 2018 contra os 76.106 casos registrados em 2017. O aumento expressivo de números de casos de malária na calha do Alto Rio Negro resultou no decreto de emergência naquela região.

Sobre a doença

Malária tem tratamento gratuito ofertado em toda a rede de saúde. O paciente deve seguir de forma correta o uso do medicamento para evitar a evolução da doença.

*Com informações da assessoria.

