Marinha é acionada para verificar possível naufrágio em Tapauá, no AM

Manaus - A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, foi acionada, nesta quarta-feira (13), para verificar um possível naufrágio envolvendo uma embarcação de transporte de passageiros no município de Tapauá, no interior do Amazonas.

Uma equipe de Inspeção Naval da Capitania Fluvial Amazônia Ocidental (CFAOC) está em deslocamento para o município.

Outro caso

No domingo (11), o barco Alice Brito naufragou no rio Purus, próximo à comunidade Foz de Tapauá. A embarcação saiu do município de Lábrea (distante 853 quilômetros de Manaus) e tinha como destino a capital amazonense.

No total, 33 pessoas estavam na embarcação, contando com a tripulação, e todos conseguiram sair com vida. De acordo com informações do passageiro, o agente de publicidade Edson Reges, mais conhecido como "o Brother", o acidente ocorreu às 11h45.

"A bateria do barco falhou, foi quando o comandante saiu da embarcação para buscar outra bateria. Depois disso, o barco foi sendo levado pela correnteza para a beira do rio. Minutos depois, a embarcação bateu num furo d'água, fazendo com que ela afundasse", disse.

Ainda segundo o sobrevivente, houve correria e alguns passageiros se desesperaram. Porém, por estarem próximo da margem, as pessoas se jogaram no rio e conseguiram chegar até a terra firme.

