Homem sofre ataque epilético e morre afogado no lago do Puraquequara

Manaus - Reginaldo Nonato da Silva, de 36 anos, morreu após se afogar na manhã desta quarta-feira (13), no lago do Puraquequara, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. A vítima sofria de epilepsia.

O irmão da vítima, Cecílio Nonato da Silva, relatou que Reginaldo estava transitando em uma canoa, em frente ao pontão do Aiub, quando perdeu o equilíbrio durante um ataque epilético. Os familiares fizeram buscas, mas sem sucesso.

De acordo com o sargento Daniel Araújo, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a corporação foi acionada por volta das 8h30. Uma equipe de mergulhadores localizou a vítima e fez o resgate após cinco minutos de busca submersa.

O cadáver foi levado para a base do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros, na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, Zona Sul da capital.



Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

