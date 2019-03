O Pica-Pau chega a shopping de Manaus nesta sexta-feira

A atração funcionará no Amazonas Shopping até o dia 17 de abril | Foto: Divulgação

Manaus - O Pica Pau chega ao Amazonas Shopping, a partir desta sexta-feira (15), em um evento preparado especialmente para a criançada, mas que deverá trazer saudade aos pais, das aventuras do famoso personagem, presente na infância de várias gerações. A atração irá funcionar na Praça Central de Eventos do shopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h. A entrada é gratuita.

Serão 150 m2 de um cenário inspirado no habitat natural do Pica Pau, em que a principal atividade será a brincadeira de arvorismo. As crianças vão poder escalar uma árvore até a casa do Pica Pau e lá irão encontrar balanços e espaços para fotos em 3D. Assim como o serelepe personagem pula de um lado para o outro, a criançada poderá curtir a aventura também em um pula-pula temático.

As brincadeiras no Amazonas Shopping também terão uma pitada de tecnologia, para que a experiência das famílias seja completa e crie memórias ainda mais marcantes. Uma ação de realidade aumentada permitirá que as pessoas entrem em uma cabine e, conforme seus movimentos, se vejam fantasiadas de Pica Pau. No fim do circuito, as crianças ainda irão participar de uma atividade surpresa.

A atração funcionará no Amazonas Shopping até o dia 17 de abril. O circuito de brincadeiras tem duração de 20 minutos e para participar basta pegar uma senha no balcão de atendimento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Shopping de Manaus recebe exposição com réplicas de dinossauros

Piscina de bolinhas em shopping de Manaus vai até este sábado