Motociclista morre em grave acidente na Zona Sul de Manaus

Manaus - Sem capacete e em alta velocidade, um homem identificado como Mário L. P. L, de 33 anos, morreu na noite desta quarta-feira (13), durante uma colisão entre carro e moto na Rua Penetração 1, no Japiim 2, na Zona Sul de Manaus. O local já registrou diversos acidentes segundo moradores do bairro.

De acordo com o tenente Barroso, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava em uma moto modelo CB 300, sentido Centro/bairro quando colidiu com um carro modelo Jeep Compass, que estava fazendo uma conversão à esquerda para entrar na rua B14.

"Testemunhas relataram que o motociclista estava em alta velocidade e não teria parado ao ver o carro fazendo a conversão. O motorista vai ser conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia [DIP], para prestar esclarecimentos", disse Barroso.

Familiares da vítima estavam no local, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa. Fabrício Nogueira, morador do bairro relatou que no local acontecem diversos acidentes frequentemente.

"Aqui é muito perigoso, a falta de sinalização prejudica a ida e vinda dos motoristas e até a visualização de pedestres. Sempre acontece algum acidente, as vezes com vítima fatal como esse, outras vezes apenas com danos materiais", disse Nogueira.

O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil.

Edição: Bruna Chagas

