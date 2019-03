Em Manaus, grupo de venezuelanos pode ser despejado de abrigo

Manaus - Um grupo de aproximadamente 50 venezuelanos reclama que vai ser despejado nesta quinta-feira (14), às 12h, do abrigo Residencial São José, no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Os estrangeiros destacam que apenas os indígenas Waimiri Atroari não foram convidados a se retirar do local.

Ainda segundo os venezuelanos, um aviso de despejo foi entregue na quarta (13) e que a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) não deu explicações sobre qual a necessidade ou motivo deles saírem do abrigo.

“Não acho justo o que eles estão fazendo conosco. Nós não temos para onde ir, aqui tem pessoas com crianças de colo e não temos onde dormir. E também queremos entender o porquê só nós que vamos embora e os indígenas vão ficar”, relata o venezuelano Jean Rodon.

A reportagem questionou a Semmasdh para saber a motivação para a retirada dos venezuelanos do local.

Resposta da Semmasdh

A secretária da Semmasdh, Conceição Sampaio, conta que os venezuelanos não estão sendo despejados e sim transferidos para o abrigo municipal do Coroado, pois estarão passando pelo processo de receber o aluguel social. O abrigo do Alfredo Nascimento passará a receber os venezuelanos que estão na rodoviária de Manaus.

“Eles vão continuar recebendo toda a alimentação e acompanhamento da equipe. Só que eles passam a ter essa possibilidade de receber o aluguel social, que já é algo com Cáritas Arquiodicesana de Manaus, que é uma outra parte neste processo”, explica Sampaio.

Questionamos a secretária sobre a diferença de receber o benefício do aluguel social no abrigo do Alfredo Nascimento e do Coroado. “A lei da assistência destaca que o tempo de acolhimento é de três meses. Nós temos prazos. Ali não é um abrigo permanente. Se não nós não vamos conseguir com que ocorra o fluxo e dar a possibilidade para que as pessoas possam estar prontas para serem inseridas”.

Pelo menos 300 pessoas estão na rodoviária de Manaus e aguardam para ir a um abrigo.

“Nós estamos fazendo um trabalho de acolhimento e de acompanhamento para que essas pessoas recebam o aluguel social. Isso é um fluxo, outras pessoas vão entrando”.

Sobre os indígenas que não estão participando do processo, a secretária explica que depende de fatores antropológicos que estão sendo estudados.

“Eles não estão aptos a entrar no mercado de trabalho, pois não dominam o idioma. Eles têm hábitos diferentes e alguns também não querem nem estudar”.

