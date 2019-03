Carreta com 28 toneladas de madeira tomba em rua de Manaus

Manaus - Uma carreta que transportava 28 toneladas de madeira compensada tombou, na manhã desta quinta-feira (14), no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. O trânsito ficou complicado na área.

De acordo com testemunhas, a carreta tombou no momento que o motorista fez uma manobra. A carga se desprendeu fazendo com que o veículo ficasse sem estabilidade e tombasse.

De acordo com laudo apresentado pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o mal acondicionamento da carga somado a outros fatores ocasionou o acidente.

Leia mais:

Vídeo: grave acidente na AM-010 deixa duas pessoas feridas

Sem habilitação, jovem fica ferido após colidir moto em viatura da PM