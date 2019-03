Obra emergencial afeta abastecimento de água em bairros de Manaus

Manaus - Por conta de uma obra emergencial em galeria de drenagem profunda, na rua Emílio Moreira, no bairro Praça 14, na Zona Sul, vários de bairros de Manaus ficaram sem o fornecimento de água.

A Águas de Manaus informou, neste sábado (16), que ainda não há previsão de normalização do abastecimento nos bairros Cachoeirinha, São Francisco, Conjunto Costa e Silva e Praça 14.

O fornecimento de água tratada foi interrompido em parte da cidade com a paralisação do Complexo de Produção da Ponta do Ismael como medida de segurança, mas a normalização do abastecimento nos demais bairros das zonas Sul, Centro-sul e Oeste já está acontecendo gradativamente.

Técnicos da concessionária estão dando suporte no local dos reparos. A Águas de Manaus agradece a compreensão da população e destaca a importância do registro das ocorrências que necessitem atuação da empresa, nos canais oficiais de relacionamento com o cliente, nos pontos físicos dos PAC´s e loja da rua Leonardo Malcher, 1237, Centro (de segunda a sexta, das 7h às 17h) ou nos canais disponíveis 24h por dia: SAC 0800 092 0195 e site www.aguasdemanaus.com.br.

