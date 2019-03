Criminosos roubam lancha e jogam proprietário no Rio Negro

Manaus - Uma equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas por um homem que despareceu após ser jogado Rio Negro, nas proximidades da ilha do marapatá. O fato aconteceu na tarde deste sábado (16).

De acordo com informações preliminares, dois homens roubaram uma lancha e jogaram o proprietário da embarcação no meio do rio. Após o assalto, os criminosos atracaram a lancha no porto da feira da Panair. Canoeiros da área reconheceram a embarcação e ligaram para a esposa do dono.

A mulher tentou falar com o marido, mas não conseguiu contato e acionou a polícia.

Até o momento, o homem não foi localizado. A Polícia Civil também está acompanhando a ocorrência. Os assaltantes foram presos por policiais da 12ª Cicom e levados para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

