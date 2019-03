2º Juizado Maria da Penha passa a funcionar no Fórum Henoch Reis

Na Comarca de Manaus, um total de três Juizados Especializados atendem às demandas específicas relacionadas à violência doméstica contra a Mulher | Foto: Reprodução





Manaus - O 2º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica (2º Juizado Maria da Penha) passará a funcionar, a partir da próxima segunda-feira (18), no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na Avenida Humberto Calderaro, bairro de São Francisco, zona Centro-Sul de Manaus.

No Fórum Henoch Reis, o 2º Juizado terá suas instalações no 5º andar, setor 6 do edifício e no local, disponibilizará aos jurisdicionados e à sociedade em geral os mesmos serviços que vinha executando em suas antigas instalações, no bairro de Educandos. O número de contato para o atendimento é o telefone 99300-0101.

Na Comarca de Manaus, um total de três Juizados Especializados atendem às demandas específicas relacionadas à violência doméstica contra a Mulher.

O 1º Juizado "Maria da Penha" funciona no Fórum de Justiça Azarias Menescal de Vasconcelos, localizado na Avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus; o 2º Juizado no Fórum Henoch Reis (agora no 5º andar, setor 6) e o 3º Juizado no mesmo Fórum Henoch Reis (também no 5º andar , setor 6).

O 1º Juizado "Maria da Penha" tem como titular a juíza Ana Lorena Gazzineo; o 2º Juizado tem como titular a juíza Luciana Nasser e o responde pelo 3º Juizado o juiz Reyson de Souza.

Leia mais:

Seduc e SSP alinham estratégias de de prevenção à violência nas escolas

Obra emergencial afeta bairros de Manaus com falta de água