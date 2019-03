Acidente deixa dois feridos na avenida das Flores, em Manaus

Caso aconteceu na avenida das Flores neste domingo (17). Vítimas foram socorridas pelo Samu | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito deixou duas vítimas feridas neste domingo (17), na Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu na avenida das Flores, na altura do bairro Nova Cidade. As vítimas seriam funcionários de uma empresa do Pólo Industrial de Manaus, e o carro no qual elas estavam seria um veículo corporativo.

Segundo informações, as vítimas teriam colidido com um outro carro. Na ocasião, ficaram retidas nas ferragens. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para os primeiros-socorros, e até o Corpo de Bombeiros também deslocou servidores para apoio na ocorrência.

As duas vítimas foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Outros casos

Na última semana, outros dois acidentes de trânsito considerados graves foram registrados na capital amazonense. O primeiro aconteceu na avenida Governador José Lindoso, a avenida das Torres, na terça-feira (12), onde quatro veículos, entre eles uma moto, colidiram um com o outro, ocasionando um engavetamento e lentidão no trânsito.

Na quinta-feira (14), uma carreta tombou no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul da capital. A carreta, que transportava 28 quilos de madeira, tombou após o motorista fazer uma manobra, fazendo com que o veículo ficasse instável. Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o mal acondicionamento da carga causou o acidente.

