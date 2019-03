Incêndio atinge comércio no Parque São Pedro, em Manaus

Imagem meramente ilustrativa | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Manaus - Um incêndio de pequenas proporções atingiu um mercadinho localizado na Zona Oeste de Manaus na tarde deste domingo (17). O caso aconteceu na avenida Jorge Amado, no bairro Parque São Pedro. Ninguém ficou ferido.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma análise técnica constatou que a causa do incêndio foi uma sobrecarga de energia no mercadinho. Apenas uma bancada de madeira sofreu dano total. A guarnição do CBMAM chegou ao local quando já não havia mais fogo, mas, ainda assim, fizeram rescaldo do incêndio.

Outros casos

Até o momento, este é o segundo caso de incêndio registrado pelos Bombeiros no mês de março na Região Metropolitana de Manaus (RMM). O primeiro aconteceu no dia 3 de março, quando uma casa foi incendiada no município de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus, quando um homem incendiou a casa com a mulher e filhos dentro.

Já no último domingo (10), o CBMAM registrou um princípio de incêndio no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital. Na ocasião, houve um aquecimento na correia da central de refrigeração que fornece ar-condicionado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ninguém ficou ferido, e não houve necessidade de atuação da guarnição.

