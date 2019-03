Prefeitura inicia reaterro de obras na rua Emílio Moreira, na Praça 14

Após o reaterro, a Seminf fará a recomposição do pavimento, calçamento e drenagem superficial | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou neste domingo (17) a última etapa do reaterro no trecho da rua Emílio Moreira, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, onde uma antiga galeria de águas pluviais rompeu na noite da última quarta-feira (13), causando o afundamento da pista. Na sequência, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) irá fazer a recomposição do pavimento, calçamento e drenagem superficial, sanando o problema em definitivo e devolvendo a pista para tráfego.



Técnicos da Seminf e trabalhadores de outros órgãos realizaram os serviços durante todo o fim de semana. Segundo o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, após a fase de identificação da tubulação danificada, que precisou ser feita de forma cautelosa para preservar as residências no entorno, a obra recebeu novo ritmo e avançou com a implantação da nova rede de drenagem.

“Levamos 60 horas ininterruptas para encontrar a tubulação danificada a uma profundidade de mais de 12 metros do solo. Sem dúvidas, esse foi um fator que determinou o tempo da obra, mas com o empenho de toda a nossa equipe e das demais secretarias envolvidas conseguimos fazer a substituição da tubulação com agilidade, cumprindo a determinação prefeito Arthur Virgílio Neto em entregar mais um serviço de qualidade”, afirmou Kelton.

A nova rede de drenagem é confeccionada em tubos de concreto armado, dimensionada para a vazão correta das águas pluviais. O local recebeu, ainda, um poço de visita para futuras manutenções na nova estrutura de drenagem. “Uma pena que a população não reconheça o trabalho desses homens, só chegam para criticar. Nós que estamos aqui, deixamos nossa gratidão”, disse a contadora Marta Andrade, enquanto acompanhava as obras neste domingo.

Foram mais de 60 horas para encontrar a tubulação danificada, localizada 12 metros abaixo do solo | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Abastecimento



Em comunicado distribuído no fim da tarde deste domingo, a empresa concessionária Águas de Manaus informa que o serviço de intervenção na malha hidráulica afetada pelo rompimento da rede de drenagem na rua Emílio Moreira foi concluído com êxito e que já teve início o processo de restabelecimento parcial do abastecimento de água nos bairros Cachoeirinha, São Francisco, Conjunto Costa e Silva e Praça 14 de Janeiro, que deve ser normalizado até esta segunda-feira (18).

Leia mais

Águas de Manaus diz que abastecimento será normalizado nesta segunda

Obra emergencial afeta abastecimento de água em bairros de Manaus