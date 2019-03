Começa nesta semana a guerra contra o vírus H1N1 no Amazonas

O prefeito Arthur adiantou que as vacinas serão oferecidas em 183 salas de vacinação da Prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), confirmou ontem que a campanha de vacinação contra a Influenza terá início na próxima quarta-feira (20). A informação foi dada após o tucano se reunir, em Brasília, com o ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, na sexta-feira (15).

Arthur adiantou que as vacinas serão oferecidas em 183 salas de vacinação da Prefeitura de Manaus.

Chame o Exército

Falando em H1N1, o deputado estadual Cabo Maciel (PR) sugeriu ao governador Wilson Lima (PSC) parceria da Secretaria de Estado da Saúde (Susam) com o Exército Brasileiro na campanha da vacinação trivalente contra o vírus.

Logística

Na opinião de Cabo Maciel, a participação do Exército será importante na logística das equipes de imunizadores nos bairros da periferia de Manaus.

Xingou, pagou!

Deu na Veja: Romero Jucá venceu na Justiça, em segunda instância, uma mulher que o xingou durante um voo em novembro de 2017.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a mulher a pagar 10 mil reais ao ex-senador.

Casa do povo

O vereador André Luiz (PTC), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (CMM), inaugurou a sala onde funcionará os atendimentos da comissão.

Casa do povo 2

O espaço é amplo e conta com guichês de atendimentos individuais e salas de audiência de conciliação e reuniões, o que proporciona ao Consumidor privacidade no atendimento

— Aqui não é casa do povo? Essa sala foi pensada no povo, no bem-estar da população –, disse o parlamentar.

Serviços

Os serviços oferecidos na Comissão de Defesa do Consumidor são análises de faturas, renegociação de débitos e acordos.

O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Sala 41 do primeiro andar da CMM, localizada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste.

Lava Toga

O senador amazonense Plínio Valério (PSDB) anunciou, na última sexta-feira (15), em Plenário, que está recolhendo assinaturas de 27 senadores para apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para alterar as regras para escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A iniciativa de Plínio e de outros políticos que criticam o Judiciário estão sendo chamada, pejorativamente, de lava Toga.

Limite de oito anos

Pelo texto da PEC, os ministros teriam um mandato de oito anos, não renovável. Pela regra atual, o cargo é vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Freio no STF

O senador disse que o Brasil vive numa democracia representativa. E o povo procura os políticos e diz que é preciso dar algum dar algum freio ao Supremo Tribunal Federal.

— Como nós não podemos intervir, não podemos nos sobrepor e atropelar o Poder, podemos pelo menos estabelecer regras. Nós, legisladores, podemos fazer isso —, argumenta o senador.

Cartilha de Sarafa

O deputado Serafim Corrêa (PSB) lançou a Cartilha das Transferências dos Recursos dos governos federal e estadual e do Fundeb 2018 nessa sexta (15).

Mais de R$ 6,6 bi

O manual, elaborado pelo deputado, ajudará o cidadão a pesquisar na internet os recursos repassados aos municípios, disponibilizados através do Portal da Transparência.

— Cartilha contém detalhes importantes como os recursos recebidos pelos 62 municípios em 2018, que chegaram a R$ 6,6 bilhões – ,explica Sarafa..

Capacitação

Para Serafim, é de grande relevância que as prefeituras tenham capacidade técnica para manusearem os sistemas e portais de transparência.

— É necessário que sejam investidos recursos em cursos técnicos em parcerias com as universidades, para capacitação.

TCE tecnológico

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) vai acompanhar, em tempo real, a partir deste ano, a situação das escolas públicas do Estado por meio do aplicativo na “Ponta do Lápis”.

Desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), o software já é utilizado em vários estados da federação, como SP e PR, e sua base de dados é utilizada pelo Ministério da Educação.

Escola e cidadão

O aplicativo aproxima o cidadão dos gestores de educação pública, permitindo que se faça um diagnóstico da situação das escolas públicas e de seus alunos.

Por meio dele, é possível responder a questionários sobre a condição do serviço nas escolas, fazer relatos e até anexar fotos e documentos.

