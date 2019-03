Linha 671 terá reforço de ônibus e passa a atender mais passageiros

Os passageiros devem ficar atentos porque, com a mudança, a linha passa a trafegar na faixa do lado esquerdo da avenida Cosme Ferreira, realizando embarque e desembarque nas paradas centrais | Foto: Divulgação

Manaus - A partir desta quarta-feira (20), os usuários de transporte que utilizam a linha 671 (T5/Parque 10/Cachoeirinha) serão beneficiados com a inclusão de veículos articulados, que passarão a atender a linha que atende o Terminal 5 (São José) e o Terminal 2 (no bairro Cachoerinha).

Os passageiros devem ficar atentos porque, com a mudança, a linha passa a trafegar na faixa do lado esquerdo da avenida Cosme Ferreira, realizando embarque e desembarque nas paradas centrais (Plataformas).

Com a medida, a linha transportará um número maior de passageiros além de cumprir o itinerário com mais rapidez ao utilizar a faixa do lado esquerdo. A operação será coordenada e supervisionada pela fiscalização da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), que contará com equipes nas plataformas, assim como nas paradas de ônibus para orientar a população sobre a mudança.

A SMTU mantém um canal de comunicação direto com a população por meio do Serviço de Atendimento Comunitário (SAC), pelo whatsapp 98802-3504, pelo email sacsmtu@pmm.am.gov.br ou pelo Disk 118, para denúncias, sugestões ou elogios.

