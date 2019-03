Vídeo: em cerimônia oficial TRT abre ano letivo da escola judicial

Durante o evento foi apresentado a nova versão da Rádio Web do tribunal, que veicula notícias jurídicas e serviços do TRT para a população em geral | Foto: Reprodução/TV Em Tempo





Manaus - Advogados e estudantes de Direito marcaram presença na abertura do ano letivo da escola judicial do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 11ª região. O evento foi aberto ao público e transmitido ao vivo pelo Facebook .

O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Belmonte, palestrou sobre o tema "Panorama Atual da Reforma Trabalhista", um assunto bastante discutido pela sociedade.

"Apesar de todas as modificações que foram feitas na lei trabalhista, não adianta nada qualquer modificação sem crescimento econômico, é preciso que o país comece a crescer, é preciso que haja investimento em educação para que o trabalhador ele possa ocupar realmente os postos de trabalho com possibilidade de competição", disse o ministro Belmonte.

Durante o evento foi apresentado a nova versão da Rádio Web do tribunal, que veicula notícias jurídicas e serviços do TRT para a população em geral. Também foram apresentadas as metas para 2019, e uma delas é a criação do projeto Bartimeu, voltado para pessoas com deficiência.



