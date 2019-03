Corpo é encontrado boiando perto da Ponte Rio Negro, em Manaus

Manaus - Com um tiro na cabeça, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando na noite desta segunda-feira (18), as margens da Ponte Rio Negro, em Manaus. Pessoas que passavam pelo local avistaram o corpo e acionaram a polícia, que foi ao lugar e monitorou a ocorrência até a chegada dos bombeiros.

O corpo da vítima foi retirado das águas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) e levado para o pelotão fluvial no Centro de Manaus, de onde foi feita a remoção por parte dos funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Edição: Bruna Chagas

