Vídeo: especialistas alertam sobre filmes e jogos para crianças no AM

Filmes violentos tem um impacto tão grande quanto jogos eletrônicos | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Com a presença cada vez maior das tecnologias no dia a dia, é comum encontrar crianças e adolescentes que não largam os aparelhos celulares por nada, isso porque participam de jogos online.

A dona de casa Míriam Pessoa afirmou que fica bastante preocupada com o rendimento escolar de seus filhos e até mesmo com suas capacidades de socialização, pois as crianças deixam de conversar para participar de partidas online.

Mas os jogos não são produzidos com o intuito de prejudicar a vida dos jovens. De acordo com o Professor Doutor Jucimar Júnior, responsável pelo laboratório de criação de jogos eletrônicos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), os jogos eletrônicos são criados com o único propósito de divertir, mas os pais devem prestar atenção à classificação etária dos mesmos.



"É como se uma mãe pegasse seu filho pequeno e levasse para ver um filme violento no cinema, porque a faixa etária do filme não condiz com a idade da criança, a mesma coisa acontece com os jogos. Eles são feitos sempre pra diversão, eles não induzem ninguém à violência", explicou o pesquisador.

O pesquisador Jucimar Júnior pede que pais fiquem atentos ao conteúdo dos jogos dos filhos | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Impacto psicológico

O psicólogo Marcelo Bentes reafirma que os jogos precisam trazer um equilíbrio e que os pais precisam fazer uma triagem dos mesmos.

Os especialistas também alertam que tanto o excesso de jogos eletrônicos quanto de filmes violentos podem ter um efeito devastador na criança, dependendo da estrutura psicológica do indivíduo. Isso porque de acordo com a neurociência, o cérebro humano possui células especializadas em copiar comportamentos alheios.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Mãe denuncia postagem com ameaça de atentado à escola em Manaus

Escolas precisam se preparar para situações de violência